Adrian Oros: Am votat pentru o Românie demnă şi normală

Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, a votat, duminică, pentru o Românie demnă, respectată şi normală, potrivit Agerpres.

"Am votat pentru o Românie demnă, pentru o Românie sigură, pentru o Românie respectată, pentru o Românie care contează. Am votat cu o forţă calmă, care să poate să termine cu degringolada din ultima perioadă. Am votat pentru o Românie normală", a spus Adrian Oros.

El a votat la Secţia nr. 52, alături de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, şi a fost însoţit la secţia de votare de liderii PNL Cluj.