Adrian Vasile, după înfrângerea cu Suedia: E locul 13 într-o zi de 13. La finalul unei competiţii tot ce contează este clasamentul

Antrenorul naţionalei de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat luni, după înfrângerea cu Suedia, ultimul meci din competiţie al tricolorelor, că s-au făcut paşi în plus în pregătirea echipei la CM din Spania, iar anul viitor, când se va alătura şi Cristina Neagu, va creşte nivelul echipei, conform news.ro

”Voiam să câştigăm, pentru noi. Ştiam cât de bună e Suedia, dar în final diferenţa se face tot la lucrurile mărunte. Cred că fetele simt că pot să producă handbal de calitate, după meciurile cu cele trei echipe bune, trebuie să fie mândre de munca pe care au făcut-o. E locul 13 într-o zi de 13. La finalul unei competiţii tot ce contează este clasamentul. N-a fost acum cu noroc, dar modul în care au abordat fetele competiţia arată multe lucruri bune despre ele, au un viitor frumos. Au intrat în teren crezând că pot învinge orice echipă, mă refer la meciurile cu echipele mari. Acest turneu arată că am făcut un pas în plus la pregătirea fizică, dar trebuie şi ami bine, la nivel de top, de Liga Campionilor. Nu ştiu dacă echipa va arăta la fel şi în 2022. Faptul că acum am jucat fără Neagu a produs nişte efecte. De-asta am spus că e bine că nu e cu noi acum, mi-am dorit să închegăm, să ne stoarcem de orice fel de resursă. Punând-o şi pe Cristina Neagu apoi lângă noi, cred că va creşte nivelul. Nu pot să mă uit la locul 13 şi să fiu mulţumit. Trebuie să ai şi un pic de noroc la tragerea la sorţi. Pentru mine, partea bună a anului este că echipa progresează şi o face foarte frumos. Mi-e greu să zic o notă pentru echipă, dar este o notă de trecere. Cu acest turneu, cred că ne-am dat şansa să sperăm. Le mulţumesc fanilor noştri, ne-au făcut să dăm şi noi mai mult din noi, iar faptul că am revenit cu Norvegia şi Olanda în repriza a doua are legătură şi cu fanii şi energia pe care ne-au dat-o”, a declarat Adrian Vasile.

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă luni, la Castello, de reprezentativa Suediei, scor 34-30 (19-16), în ultimul meci din grupa principală II. Tricolorele au încheiat CM din Spania pe locul 13, iar obiectivul trasat de FRH era clasarea în primele 10 naţiuni.

Naţionala României va reveni în ţară marţi seară.

Tricolorele au jucat şase partide la CM din Spania, iar rezultatele complete sunt: 39-11 cu Iran, 38-17 cu Kazakhstan şi 22-33 cu Norvegia (grupa preliminară C), 30-31 cu Olanda, 43-20 cu Iran şi 30-34 cu Suedia (grupa principală II). Centrul Cristina Laslo (Minaur Baia Mare) a fost cea mai bună marcatoare tricoloră, cu 34 de goluri în şase partide.

Meciurile din sferturile de finală se vor juca în 14-15 decembrie, iar câştigătoarele vor evolua în semifinale, în 17 decembrie. Finalele pentru medalii sunt programate în 19 decembrie.

Echipa României a bifat a 25-a participare la Mondiale, fiind în continuare singura reprezentativă care a participat la toate ediţiile.

La ultima ediţie a Campionatului Mondial, România s-a clasat pe locul 12. Podiumul ediţiei din 2019 a fost ocupat, în ordine, de Olanda, Spania şi Rusia.

România are în palmaresul CM patru medalii: aur (1962), argint (1973 şi 2005) şi bronz (2015).