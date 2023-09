Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, a fost ales vicepreședinte ICA

Ieri, 20 Septembrie 2023, Adrian-Victor Vevera (n. r.: foto), directorul general al ICI București, a fost prezent la conferința anuală a International Council for Information Technology in Government Administration (ICA), unde a fost ales, cu unanimitate de voturi, în funcția de vicepreședinte pentru o perioadă de doi ani.

„Tehnologia informației are puterea de a genera eficiență, transparență și accesibilitate în sectorul public, beneficiari fiind cetățenii pe care îi servim. Cu toate acestea, aflându-ne la intersecția dintre tehnologie și guvernare, ne confruntăm zilnic cu noi provocări, de la amenințări la securitatea cibernetică până la considerente etice în utilizarea IA și a analizei datelor. În calitatea mea de vicepreședinte, mă angajez să încurajez colaborarea între țările membre, să subliniez importanța extinderii sferei de acoperire a consiliului nostru prin căutarea activă și primirea de noi membri. Noi perspective și idei ne vor îmbogăți discuțiile și vor contribui la expertiza noastră colectivă. În același timp, vreau să felicit membrii ICA pentru expertiza, dedicarea și pasiunea pentru această cauză. Împreună, vom valorifica potențialul tehnologiei pentru a îmbunătăți viața cetățenilor, a îmbunătăți furnizarea de servicii publice și pentru a promova buna guvernare”, a declarat Adrian-Victor Vevera, directorul general al ICI București, transmite ICI.

Tema conferinței de anul acesta, care se desfășoară la Bruxelles, în Belgia, este „Digital Services: Going from Smart to Intelligent and Beyond”, iar printre subiectele abordate sunt importanța unei bune guvernări și management al datelor, e-ID și eWallet: abordări de implementare, considerații și provocări, îmbunătățirea serviciilor pentru cetățeni, ultimele tendințe în domeniul securității cibernetice, RTE și tehnologii durabile în sectorul public.

Context

Cu o istorie care se întinde pe decenii, membrii ICA s-au implicat activ în evoluția spectaculoasă a tehnologiei și în modul în care aceasta a remodelat guvernarea și interacțiunea cetățenilor cu administrația și mediul guvernamental. Prin experiența și cunoștințele lor, membrii acestui consiliu reprezintă o sursă inestimabilă de învățare și schimb de idei pentru toți cei implicați în administrația publică și TIC, fiind o comunitate cu o tradiție lungă, care demonstrează angajamentul de durată în promovarea excelenței.

ICA oferă un forum internațional unic care sprijină CIO și managerii superiori din administrațiile publice din 1968, pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea administrației guvernamentale și a TIC. În fiecare an, ofițerii ICA identifică o problemă de importanță vitală în realizarea obiectivelor sale ca temă pentru conferința anuală.