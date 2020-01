Aerosmith, 50 de ani de existență sărbătoriți alături de Johnny Depp, Alice Cooper și Foo Fighters

Trupa Aerosmith a celebrat 50 de ani de existență într-un concert la Los Angeles în care Johnny Depp, Alice Cooper și Foo Fighters au fost alături de ei pe scenă, arată Reuters preluat de agerpres.

Cooper și Depp, care cântă împreună cu chitaristul Aerosmith, Joe Perry, în trupa Hollywood Vampires, s-au numărat printre artiștii care au ținut să fie alături de rockeri aniversarea unei jumătăți de secol de activitate, și înmânarea titlului MusiCares Personalitatea anului.

Pe scenă au mai fost Foo Fighters, Sammy Hagar și John Legend care au cântat cele mai cunoscute piese Aerosmith.

Evenimentul a fost organizat de Recording Academy, și a strând 6 milioane de dolari pentru serviciile medicale oferite industriei muzicale.

Gazda serii a fost comicul britanic Russell Brand care a glumit pe tema experiențelor pe care rockerii de la Aerosmith le-au avut în trecut cu substanțele interzise.

“E o minune că mai e viu!”, a spus Brand despre solistul Steven Tyler, în vârstă de 71 de ani, numindu-l “cel mai sexy setuagenar din istorie”.

Din trupă fac parte Steven Tyler, Joe Perry, Brad Whitford și Tom Hamilton.Tyler și Perry a fost botezați multă vreme “gemenii toxici” din cauza abuzului de substanțe interzise. De-a lungul timpului, cei doi au fost internați de mai multe ori pentru dezintoxicare și au trecut prin multe momente delicate. Unul dintre acestea a avut loc în 2009, când Tyler a căzut de pe scenă și colegii de trupă l-au amenințat că îl vor înlocui. “În caz că mai cad, dar n-o să se mai întâmple, o să mă puneți iar pe picioare și vă iubesc tare pentru asta”, a spus Tyler publicului adunat vineri. Neînțelegerile dintre membrii trupei nu au încetat nici acum. Bateristul Joey Kramer a pierdut în instanță dreptul de a cânta cu colegii săi la concertul de vineri. Totuși Kramer a urcat pe scenă pentru a primi trofeul.

Legend a entuziasmat publicul interpretând balada “I Don’t Want to Miss a Thing” iar Kesha a oferit o variantă proprie a hitului “Janie’s Got a Gun”.

Aerosmith s-a format la Boston, în 1970 și a ajuns cunoscută ca varianta americană a trupei Rolling Stones, remarcându-se prin combinația de hard-rock și blues din muzica lor. Muzica formaţiei include elemente de pop, heavy-metal, glam, R&B şi a inspirat numeroşi alţi artişti rock. Trupa a fost recompensată cu patru premii Grammy, zece MTV Video Music Awards şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2001, în timp ce, în 2005, s-a clasat pe poziţia 57 în topul 100 al celor mai mari artişti ai tuturor timpurilor realizat de revista Rolling Stone. Printre cele mai cunoscute piese ale grupului american se numără "Walk This Way", "Cryin'", "Janie's Got A Gun", "Dude (Looks Like A Lady)", "Dream On" şi "I Don't Wanna Miss A Thing". Trupa Aerosmith a concertat la Bucureşti în 2010.