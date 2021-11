Afirmație scandaloasă pro-pedofilie din partea unui cadru didactic universitar: 'Atracția sexuală față de copii nu este întotdeauna imorală'

Un asistent universitar de la o universitate din Virginia (SUA) spune că nu este neapărat imoral ca adulții să fie atrași sexual de copii, ceea ce a determinat oficialii instituției de învățământ să facă o declarație care clarifică afirmația, relatează New York Post.

Allyn Walker, care predă sociologie și justiție penală la Universitatea Old Dominion, a făcut comentariul controversat în timp ce discuta despre „persoanele atrase minore” și pedofili în timpul unui interviu de 8 noiembrie cu Fundația Prostasia, o organizație de protecție a copilului din San Francisco.

Walker discuta despre cartea lor, „A Long Dark Shadow: Minor-Attracted People and Their Pursuit of Dignity” (n.r.: O umbră lungă și întunecată: oameni atrași de minori și căutarea lor de demnitate), când a insistat că este important să se folosească această terminologie în loc de „pedofil”, deoarece este mai puțin stigmatizantă.

„Mulți oameni, când aud termenul „pedofil”, presupun automat că înseamnă un infractor sexual, iar acest lucru nu este adevărat”, a spus Walker în timpul interviului de 28 de minute. „Și duce la o mulțime de concepții greșite despre atracțiile către minori.”

Walker a recunoscut că utilizarea termenului „persoane minore atrase” sugerează unora că este în regulă să fii atras de copii, dar a spus că etichetarea pe oricine în totalitate după dorințele sale sexuale nu indică nimic despre moralitatea lor.

„Din perspectiva mea, nu există moralitate sau imoralitate atașată atracției față de nimeni, deoarece nimeni nu poate controla de cine este atras”, a spus Walker. „Cu alte cuvinte, nu de cine suntem atrași e bine sau nu. Comportamentele noastre de a răspunde la această atracție sunt fie OK, fie nu.”

Walker susține că abuzul sexual asupra copiilor nu este „niciodată în regulă”, dar că a avea impulsuri sexuale față de copii nu este neapărat greșit – atâta timp cât acele dorințe carnale nu sunt puse în aplicare.

„Avem tendința de a dori să catalogăm oamenii cu aceste atracții drept răi sau corupți moral”, a continuat Walker. „Dar când vorbim despre MAP-uri (persoane atrase de minori) care nu ofensează, aceștia sunt oameni care au o atracție pe care nu au cerut-o.”

Walker a spus că MAP-urile care nu ofensează, prin definiție, nu abuzează sexual copiii, făcând astfel comportamentul lor distinct de cel al pedofililor.

„Deci, comportamentele lor sunt morale”, a spus Walker. „Dar ei sunt încă supuși aceleiași idei că sunt oameni răi și adesea au interiorizat asta pentru ei înșiși.”

Walker a șocat opinia public și a provocat o retragere din online. Profesorul asistent a făcut, de asemenea, o declarație comună sâmbătă cu Universitatea Old Dominion, clarificând observațiile.

„Vreau să fiu clar: abuzul sexual asupra copiilor este o crimă care nu poate fi scuzată”, a spus Walker. „În calitate de profesor asistent de sociologie și justiție penală, scopul cercetării mele este prevenirea criminalității.”

„M-am angajat în această cercetare în speranța de a înțelege un grup care, anterior, nu a fost studiat pentru a identifica modalități de a proteja copiii”, a continuat Walker.

Oficialii s-au distanțat de interpretarea lui Walker. „În urma activității recente de pe rețelele de socializare și a contactului direct cu instituția, este important să împărtășim faptul că Old Dominion nu susține și nu promovează crime împotriva copiilor sau orice formă de activitate criminală”, se arată în declarația ODU. „Old Dominion, ca comunitate grijulie și incluzivă, nu susține și nu promovează crime împotriva copiilor sau orice formă de activitate criminală”, se arată într-un comunicat oficial al universității.

O petiție Change.org semnată de peste 1.600 de persoane de luni a cerut ODU să-l înlăture pe Walker.

„Dr. Walker folosește termenul „MAP”, care este un termen umbrelă pentru persoanele atrase de minori”, se arată în petiție. „Vrem să fim clari că aceasta este pedofilie și nu ar trebui să fie considerată o preferință sexuală. Fiindcă ei predau la departamentul de sociologie și justiție penală ne face să ne îngrijorăm că opiniile lor vor afecta generația următoare într-un mod negativ.”