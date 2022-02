Agroland Business System vrea să inestească 17 milioane de lei în deschiderea de noi magazine și extinderea afacerii avicole

Agroland Business System are în vedere pentru anul 2022 investiţii totale de aproximativ 17 milioane de lei, axate pe deschiderea de noi magazine, extinderea afacerii avicole, modernizarea fabricii de furaje de la Caransebeş şi dezvoltarea magazinului online, potrivit Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul fiscal în curs remis joi Bursei de Valori Bucureşti (BVB), conform Agerpres.

Profitul net estimat se ridică la 13,063 milioane de lei, iar vânzările nete sunt prevăzute a atinge 241,186 milioane de lei.De asemenea, compania are în plan deschiderea a încă 10 noi magazine Agroland MEGA în acest an şi vizează o cifră de afaceri dublă generată de acestea comparativ cu anul 2021. În plus, compania îşi propune să deschidă şi alte 10 noi magazine tradiţionale Agroland.Pentru ferma avicolă Mihăileşti, Agroland Business System are în plan creşterea capacităţii de producţie, deoarece majorarea preţurilor alimentelor va duce la volume mai mari de vânzări. Astfel, este avută în vedere mărirea capacităţii de producţie a puilor de o zi până la o capacitate de 1.000.000 de ouă de incubaţie pe lună şi creşterea capacităţii de producţie ouă de consum la minimum 180.000 de ouă de consum pe zi. În 2022, compania estimează o creştere cu 50% a veniturilor din această linie de business.Pe lângă aceste investiţii, compania are în vedere şi demararea de proiecte de sustenabilitate, prin investiţii în instalarea de panouri fotovoltaice şi utilizarea de alte soluţii de energie regenerabilă pentru magazinele, depozitele şi fermele sale.Obiectivul pe termen mediu în această direcţie este ca toate liniile de business ale Agroland să îşi reducă semnificativ amprenta de carbon prin utilizarea surselor proprii de energie verde.Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022 va fi supus aprobării în Adunarea Generală Ordinară anuală a Acţionarilor, care va avea loc în aprilie 2022.