ALDE clocotește, Tăriceanu le transmite un mesaj colegilor nemulțumiți: 'Orice problemă poate să fie discutată, dar în forurile partidului'

Călin Popescu Tăriceanu a declarat, întrebat despre nemulțumirile unor colegi din ALDE față de cum este condus partidul, că orice problemă se poate discuta, însă acest lucru trebuie făcut în forurile statutare ale formațiunii.

„Întotdeauna am stat de vorbă cu toți colegii, am un singur mesaj că orice problemă poate să fie discutată, dar să discute în forurile statutare ale partidului, discuțiile care se fac la televizor mă fac să mă gândesc că există un alt plan, un plan alternativ care este în afara discuției din partid”, a afirmat Călin Popescu Tăriceanu, întrebat marți la Parlament ce mesaj are pentru colegii nemulțumiți din ALDE, conform Mediafax.

Mai mulți lideri ALDE și-au arătat nemulțumirea în legătură cu această alianță, cum ar fi Daniel Zamfir și Marian Cucșa, cel din urmă precizând pe Facebook că decizia a fost luată de un grup restrâns de persoane, fără o consultare prealabilă a colegilor de partid.