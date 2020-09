ALERTĂ Unul dintre cei mai temuți interlopi din Chiajna s-a predat

Interlopul Costel Constantin Raiciu s-a predat autorităților, anunță Antena3. El fusese dat în urmărire națională după ce a coordonat un atac de timp mafiot împotriva unor rivali.

Un incident cu adevărat șocant s-a petrecut pe 23 iulie, seara, în comuna Chiajna, acolo unde doi bărbați au fost atacați cu pistoale și săbii de către membrii unei grupări interlope.

Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov a comunicat că, ”la data de 23 iulie, a.c, în jurul orelor 19.10, IPJ Ilfov a fost sesizat prin apel 112 de către un bărbat, cu privire la izbucnirea unei altercații între mai multe persoane, pe o stradă din Chiajna și ca o persoană este căzută la pământ. La fața locului s-au deplasat imediat 4 echipaje de poliție din Chiajna împreună cu polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov, pentru efectuarea de activități specifice și luarea măsurilor legale. De asemenea, la fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului de Acțiuni Speciale Ilfov, precum și un echipaj de jandarmi. Polițiștii au găsit la locul faptei doi bărbați, cu vârste de aproximativ 35 de ani, care ar fi fost agresați fizic și care au fost transportați cu ambulanța la o unitate medicală din București, pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Persoanele bănuite de săvârșirea faptei nu au fost găsite la fața locului, însă acestea au fost identificate de polițiștii ilfoveni. Din relatările preliminare ale persoanelor transportate la spital, au reieșit anumite date privind o posibilă folosire de armă. În acest context, precizăm că din verificările specifice desfășurate până în prezent nu au rezultat elemente certe și concludente care să conducă la concluzia că au fost folosite arme. De asemenea, din activitățile specifice desfășurate de polițiști, s-a stabilit faptul că autoturismul uneia dinte persoanele vătămate prezintă distrugeri la geamurile portierelor din față. În cauză, a fost întocmit dosar penal în care cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire şi alte violenţe, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi distrugere, urmărirea penală fiind sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea. În continuare, polițiștii ilfoveni efectuează activități specifice pentru identificarea și depistarea tuturor persoanelor participante la eveniment, cât și pentru stabilirea cu certitudine a situației de fapt și de drept, și, în consecință, pentru luarea măsurilor legale care se impun”.

Călin Pană, împușcat în cap

La două zile de la incident, Alina Pană a postat pe Facebook un filmuleț cu fratele său, la spital. ”Ambele mâini i-au fost rupte, împușcat în cap, 12 cm tăiat cu sabia. Nu își mai amintește că a fost împușcat, dar medicii au confirmat că este împușcat în cap. Ăsta e motivul pentru care leșina… iar încerca să se ridice, și leșina din nou fără a fi lovit. De la loviturile multiple cu răngi, are un hematom foarte mare la cap. (…). Starea fratelui meu se poate agrava în orice clipă. (…) Vreau să se facă dreptate și criminalii să fie încadrați corespunzător. Pentru tentativă de omor, nu pentru lovituri și deranjarea ordinii publice”.

Două persoane date în urmărire națională Polițiștii ilfoveni au anunțat darea în urmărire națională a doi bărbați bănuiți de comiterea infracțiunii de tentativă la omor calificat, respectiv:

RAICIU COSTEL CONSTANTIN, născut în Germania, pe 01.07.1989, cetățenie română, domiciliat în comuna Chiajna, pe numele căruia Tribunalul Ilfov a emis la data de 26.07.2020 un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile și,

RAICIU SORIN, născut în sectorul 1 București, pe 26.06.1989, cetățenie română, domiciliat în comuna Chiajna, pe numele căruia Tribunalul Ilfov a emis pe 26. 07.2020 un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

”În urma activităților investigativ-operative desfășurate de polițiștii ilfoveni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, și având în vedere probatoriul administrat, în cauză a fost schimbată încadrarea juridică a faptelor, astfel că cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor calificat, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere. A fost dispusă efectuarea în continuare a urmăririi penale cu privire la 4 persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor calificat și tulburarea ordinii și liniștii publice. Pe 25 iulie a.c. au fost efectuate 4 percheziții la domiciliile a 4 bărbați bănuiți de comiterea infracțiunilor cercetate în prezenta cauză, aceștia nefiind găsiți la adresele respective. La aceeași dată, procurorul de caz a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 2 dintre cele 4 persoane, pentru infracțiunea de tentativă la omor și a sesizat Tribunalul Ilfov, cu propunere de arestare preventivă în lipsă, față de cei doi bărbați. Pe 26 iulie a.c., judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Ilfov a dispus arestarea preventivă față de cei doi bărbați și a emis două mandate de arestare preventivă în lipsă, sub aspectul săvârșirii infracțiunii tentativă la omor calificat. La aceeași dată, polițiștii ilfoveni au efectuat activități specifice în vederea executării celor două mandate de arestare preventivă în lipsă și întrucât persoanele în cauză nu au fost găsite la domiciliu, acestea au fost date în urmărire, la nivel național. Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tentativă la omor calificat, tulburarea ordinii și liniștii publice și distrugere, urmărirea penală fiind în competența exclusivă a procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov”.