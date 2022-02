Alertă în Ucraina: 'omuleții verzi' se îndreptă spre Doneţk; martorii vorbesc despre două convoaie militare

Două convoaie separate cu echipamente militare, fără însemne de identificare, se îndreptau, miercuri, spre oraşul Doneţk, din estul Ucrainei, venind pe drumuri diferite dinspre graniţa cu Rusia, relatează Reuters, citând declaraţiile unui martor aflat pe teritoriul celor două regiuni recunoscute drept independente, luni, de către preşedintele rus Vladimir Putin.

Unul dintre convoaie era alcătuit din nouă tancuri şi un vehicul de infanterie de atac. Celălalt era format din camioane şi cisterne cu combustibil, conform declaraţiilor martorului citat, informează News.ro.

Capacităţile militare ruseşti de la graniţa cu Ucraina reprezintă „aproape 100% din întreaga capacitate militară” pe care Pentagonul a anticipat că preşedintele rus, Vladimir Putin, o va desfăşura în zonă, a declarat, miercuri, un înalt oficial american al Apărării, în timpul unei conferinţe, la Pentagon, transmite CNN.

„A desfăşurat aproape 100% din toate trupele militare pe care am anticipat că le va implica. Se apropie de 100%”, a precizat înaltul oficial.

Putin are „o gamă completă de capabilităţi” deja angrenate la graniţa cu Ucraina, inclusiv o „capacitate semnificativă de rachete ofensive”, a adăugat el.

Vezi și: Casa Albă: Vladimir Putin se pregătește să efectueze o invazie la scară largă în următoarele 48 de ore

„Are peste două duzini de nave de război poziţionate în Marea Neagră”, a spus oficialul. „El are rachete de croazieră, are capacitatea de rachete balistice pregătită. Are blindate, artilerie, cu siguranţă infanterie, are forţe speciale”, a conchis el.

Vezi și: Rebelii somează armata ucraineană să părăsească imediat Donețk și Lugansk

Ucraina a declarat, miercuri, stare de urgenţă şi le-a transmis cetăţenilor aflaţi în Rusia să părăsească ţara, în timp ce Moscova a început să evacueze personalul diplomatic de la Ambasada sa din Kiev.

Vezi și: Sancțiuni pe nimic - Joe Biden lovește în Nord Stream 2, conductă nefuncțională .