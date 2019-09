Alertă la Kiev - Un bărbat înarmat ameninţă că va arunca în aer un pod

Un bărbat înarmat a blocat miercuri un pod strategic în Kiev, ameninţând că îl va arunca în aer, a anunţat poliţia, care a izolat cartierul, potrivit AFP şi agenţiilor de presă ucrainene potrivit Agerpres.

Necunoscutul, care a tras câteva focuri de armă în aer, "a ameninţat cu provocarea unei explozii", a indicat şeful poliţiei din Kiev, Andrii Krâşcenko, într-un comunicat. "Noi am lansat o operaţiune specială", a adăugat el.Poliţia califică acest caz drept "pregătiri pentru un atentat terorist" şi a blocat circulaţia maşinilor şi a metroului pe acest pod care traversează râul Nipru, a precizat el.Numeroase maşini ale poliţiei şi un blindat se aflau la faţa locului, a constatat un fotoreporter AFP.Această situaţie, în plină oră de vârf, a provocat ambuteiaje uriaşe în capitala ucraineană, unde mai multe poduri leagă centrul oraşului de cartiere rezidenţiale, dintre care mai multe se află de cealaltă parte a râului.Incidentele implicând arme de război nu sunt rare în Ucraina, unde numeroase arme se află în circulaţie ca urmare conflictului cu separatişti proruşi în estul ţării, care a făcut aproape 13.000 de morţi din 2014 până în prezent.Nu se ştie pentru moment dacă bărbatul înarmat are vreo legătură cu conflictul din Donbas.Potrivit portalului ucrainean theBabel, bărbatul - în jur de 35 de ani, într-o uniformă de camuflaj, cu o beretă albastră pe cap - s-a înfăşurat în steagul naţional galben-albastru şi a tras focuri în aer dintr-o armă automată.Jurnaliştilor li s-a interzis accesul în zonă, unde au fost mobilizate două blindate şi o maşină a salvarii. Individul este înarmat şi are explozibil asupra sa, informează agenţia de presă hromadske.ua.Potrivit Unian, la locul incidentului s-a deplasat însuşi ministrul de interne ucrainean Arsen Avakov.De asemenea, forţele de ordine au trimis un mediator să discute cu presupusul atentator.