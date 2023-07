Alertă la Raliul Sibiului - Femeie copilot, preluată de elicopterul SMURD după o coliziune

O femeie copilot a fostă rănită sâmbătă după-amiază, în timpul etapei desfăşurate în zona Păltiniş în cadrul Raliului Sibiului, după ce şoferul echipajului auto a derapat şi a intrat în coliziune cu un stâlp de beton, informează reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sibiu.

„În timpul etapei desfăşurate în zona Păltiniş, în cadrul Raliului Sibiului, s-a produs un incident soldat cu vătămarea corporală a unui copilot. Şoferul unuia dintre echipajele auto, un bărbat în vârstă de 46 de ani, din Bucureşti, a derapat şi a intrat în coliziune cu un stâlp din beton. În urma evenimentului a rezultat rănirea copilotului, o femeie în vârstă de 47 de ani, aceasta fiind preluată conştientă de un elicopter SMURD”, precizează informarea IPJ Sibiu.

Potrivit unei informări a Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Sibiu, femeia a suferit un traumatism toracic posterior şi după ce a fost adusă cu elicopterul la aeroportul din Sibiu, a fost preluată de un echipaj de ambulanţă şi transportată la UPU Sibiu pentru investigaţii suplimentare.

Mesajul organizatorilor raliului

„Siguranta tuturor participantilor la Raliul Sibiului Bilstein a fost dintotdeauna crezul nostru. Nu am facut niciodata rabat de la masuri de siguranta, am respectat toate regulamentele in vigoare, nu am inchis ochii niciun moment si am pornit mereu de la premisa ca motorsportul uneste.

Din pacate, uneori, eforturile supraomenesti ale zeci de oameni care au pus umarul la acest eveniment pot fi umbrite de jumatati de informatii, interpretate cu scop precis de a "dărâma" ce se construieste si in plus, popularizate cu scopul precis de a instiga multimi.

Va asiguram ca toate persoanele din organizare, dar si autoritatile s-au mobilizat exemplar de-a lungul acestor zile si au facut tot ce este posibil si inca putin in plus, pentru ca iubitorii de motorsport sa se bucure din plin de acest eveniment!

Echipajele medicale au fost mereu pe traseu, in punctele stabilite prin planul de securitate al Raliului si ne bucuram ca nu au fost incidente grave.

Gandurile noastre sunt acum la Crina Bucur si Dragos Popa-echipajul din deschidere care a fost preluat de medici in urma unui accident si speram ca vor fi cat mai curand bine! Multă sănătate, dragilor!

Am trecut prin furtuni împreună și nu am fost doborati! Mergem mai departe! Raliul Sibiului Bilstein continua!”, transmite organizatorii raliului.