Alex Velea și Alina Eremia, reacții de ultimă oră după crima de la petrecerea cu vedete: Ce au postat pe Instagram

Alex velea și Alina Eremia, două dintre vedetele care au fost la petrecerea de vedete din Dâmbovița, unde un bărbat a fost ucis de fiii vrăjitoarei Sidonia, au reacționat pe Instagram la tragicul eveniment.

"Salutare tuturor. Incerc sa-mi revin din starea de soc in urma tragediei petrecute aseara la un eveniment la care am participat si eu alaturi de Antonia.

Referitor la informatiile aparute in presa doresc sa va informez ca nu am avut nicio legatura cu nefericitul incident. Eu doar am socializat cu toata lumea cum fac de obicei prin prisma meseriei. In momentul in care s-a petrecut tragedia eu eram in camera mea de hotel, dar am aflat ulterior si am fost socat. Urasc violenta si altercatiile de orice gen. Nu-mi vine sa cred ca o seara in care toata lumea se simtea bine s-a terminat asa...", a scris Alex Velea.

Reacția Alinei Eremia

"Din pacate, ce s-a intamplat aseara este o tragedie. Condoleante familiei!

Pentru ca s-au facut speculatii pe acest subiect in ultimele 24 de ore,precizez: au fost 2 evenimente in aceeasi locatie. Eu am fost invitata, alaturi de prieteni apropiati, la evenimentul organizat de hotel, care s-a terminat in jurul orei 22. Am aflat ce s-a intamplat la cel de-al doilea eveniment in aceasta dimineata. Informatia legata de prezenta mea la audieri este falsa, nu am fost prezenta la evenimentul la care s-a intamplat si nici nu am interactionat cu persoanele implicate.", a spus și Alina Eremia.