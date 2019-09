Alexandru Cumpănașu, anunț de ultimă oră: 'Procurorii vor face reconstituirea crimelor din casa lui Dincă'

Alexandru Cumpănașu, unchiul Alexandrei, fata pe care criminalul din Caracal, Gheorghe Dincă, a spus că a ucis-o, a anunțat, pe Facebook, că procurorii vor face reconstituirea crimelor din casa lui Dincă. Acest lucru se va întâmpla la o zi după ce nepoata lui împlinește 16 ani.

Acest lucru, pe care procurorii DIICOT îl vor face presupune ca Gheorghe Dincă să fie dus la locul din care Alexandra s-a urcat în mașina criminalului, loc care se află lângă casa părinților fetei. De acolo, anchetatorii vor urma exact traseul pe care a mers Dincă. Așa cum se face la fiecare econstituire, Dincă le va arăta anchetatorilor ce a făcut cu Alexandra, pas cu pas, până la locuința lui din caracal, acolo unde susține că a ucis-o.

Deocamdată nu se știe dacă procurorii vor face și experimentul judiciar, prin care să se dovedească faptul că a ars-o în butoiul din curte.

"Dragi prieteni, familia mea doar ce a fost anuntata de catre procurori ca luni si marti va avea loc RECONSTITUIREA la CARACAL a presupuselor crime ale lui Dinca. La doar o zi dupa ce Alexandra implineste 16 ani. Nu stiu daca vor include si EXPERIMENTUL JUDICIAR solicitat de NOI, respectiv simularea in aceleasi conditii, cu aceleasi materiale, in acelasi loc a arderii unui corp omenesc in acel butoi. Este macabru, trist, oribil dar daca abia la solicitarea noastra vor face acest lucru atunci este grav. Ar fi trebuit sa-l faca inainte de a termina Cercetarea la Fata Locului. Daca nu va include acest experiment atunci aceasta reconstituire nu valoreaza nimic!. Oricum ar fi ma simt mahnit si trist dupa atatea zile de neputinta a procurorilor si politistilor!", a scris Alexandru Cumpănașu, pe Facebook.