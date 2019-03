Alexandru Cumpănașu, președinte CNMR: Tupeul UDMR este fără margini

Alexandru Cumpănașu, președinte CNMR, acuză într-o postare pe Facebook UDMR că are „tupeu fără margini”.

„TUPEUL UDMR ESTE FARA MARGINI!. Aflat in disperare deoarece in sondaje figureaza la limita intrarii in Parlament si nu-si mai pot proteja privilegiile si spori averile, liderii UDMR pregatesc mult zgomot si circ cu ocazia vizitei Papei si in lunile urmatoare: steaguri maghiare la Sumuleu, agenti ai serviciului secret maghiar infiltrati pt instigare cu lozinci in timpul pelerinajului, organizarea cu bani maghiari de demonstratii in proximitatea alegerilor prezidentiale pe modelul Cataluniei. In calitate de Presedinte CNMR indemn pe toti romanii la calm dar si la fermitate. Cand v-or sari calul rau vom reactiona dur, acolo pe pamant romanesc!”, scrie Cumpănașu pe Facebook.