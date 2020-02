Alexandru Cumpănașu a EXPLODAT după ce Curtea de Apel Craiova a DECIS SĂ NU MUTE Dosarul Caracal la Mehedinți: Voi depune plângere la CSM

Reacție dură a unchiului Alexandrei Măceșanu, Alexandru Cumpănașu, după ce magistrații au decis că Dosarul „Caracal” rămâne la Tribunalul Olt. Judecătorii Curții de Apel Craiova au respins, marți, ca nefondată cererea familiei Alexandrei Măceșeanu de a strămuta dosarul la Mehedinți. Cumpănașu susține că va reclama decizia la CSM.

Citește și: ULTIMĂ ORĂ Accident cu cinci mașini lângă Ambasada Chinei din București

"Fata de hotararea instantei de astazi prin care este respinsa ca NEFONDATA solicitarea de stramutare a judecarii procesului impotriva lui Dinca Gheorghe, fac urmatoarea comunicare oficiala in numele familiei Macesanu: " Ne abtinem de la comentarii si supozitii ce ar fi putut sta la baza acestei hotarari insa o consideram vadit nedreapta si in calitate de persoana imputernicita notarial de catre familie, voi depune plangere la CSM cu privire la modul in care s-a judecat solicitarea de stramutare a judecarii cauzei. Pentru moment, comunicam doar suprinderea si nemultumirea fata de aceasta decizie luata in ciuda multiplelor elemente vadite de posibilitate a influentarii procesului la Tribunalul Olt reliefate atat de familie cat si de mass media in ultimele luni. Judecarea lui Dinca nu reprezinte pt noi o prioritate atata timp cat a fost trimis in judecata pt omorarea Alexandrei, lucru pe care familia nu il recunoastte si nu il accepta.NU acceptam insa bataia de joc la adresa familiei noastre in cadrul acestui proces inceput", scrie pe Facebook Alexandru Cumpănașu.