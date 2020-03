Alexandru Cumpănașu, acuzații grave: Statul îl vrea mort pe Gheorghe Dincă

Alexandru Cumpănașu face sâmbătă seară pe Facebook acuzații grave la adresa statului român. El dezvăluie că Gheorghe Dincă este bătut până la moarte după ce nu a mai recunoscut moartea Alexandrei.

BREAKING - Stare de URGENȚĂ în New York din cauza coronavirusului

„Dragi romani, dupa anuntul MEU ca DINCA NU mai vrea sa recunoasca moartea Alexandrei (Necontrazis de nimeni), am avertizat ca urmeaza MOARTEA acestuia‼‼‼Acum pe vedeta asta, pe jegul asta uman nu-l mai vrea in viata nimeni in afara de CULMEA noi - familiile victimelor‼‼‼Nu ca as avea cel mai mic semn compasiune fata de aceasta creatura ce merita mult mai rau decat oricine ci pentru ca abia ACUM spune ADEVARUL‼‼‼ Logica, fizica, stiinta nu pot fi combatute cu lozinci: "A fost trimis in judecata"‼‼‼Asa si??? Cu ce mama d...u schimba asta realitatea⁉️⁉️⁉️Si anume ca NU Dinca le-a omorat‼Ca statul roman a esuat si ca probabil fetele sunt in viata‼‼‼Nici macar familia lui NU mai are nevoie de el in viata‼MORT e mai valoros‼ Curios cum pana acum nu l-a atins nimeni cu o floare dar de cand neaga omorarea fetelor si tragicarea lor este batut pana la moarte‼‼‼ Nu⁉️⁉️⁉️ Asta nu e stat‼ Asta e MAFIE!! NU VOI INCETA O SECUNDA SA AFLU ADEVARUL DESPRE ALEXANDRA SI LUIZA‼‼‼ Sa le fie clar‼ Statul il vrea mort‼Noi in viata‼Avem multe intrebari sa-i adresam in instanta, acolo unde slugile de la DIICOT nu-i mai pot sopti raspunsurile‼‼‼ Trebuie sa moara INAINTE DE PEOCES NU”, scrie Cumpănașu pe Facebook.