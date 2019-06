Alexandru Cumpănaşu (CNMR) scoate la lumină presiunile în cazul Codului Administrativ: 'Primari de la toate partidele...'/ 'Scandalul va fi unul uriaş'

Alexandru Cumpănaşu, preşedintele Coaliţiei Naţionale pentru Modernizarea României, organizaţie care a făcut parte din Comisia pentru elaborarea Codului Administrativ, afirmă că partenerii de dialog ai Guvernului nu au mai avut acces la proiectul de act normativ în ultimele săptămâni. După stoparea dialogului, în proiect au apărut prevederi precum scăderea pragului de 20% pentru folosirea limbilor minorităţilor în administraţie, mai susţine Cumpănaşu.

CNMR este o organizaţie care include numeroase sindicate, patronate, univeristăţi, persoane publice şi alţi reprezentanţi ai societăţii civile şi ai mediului de afaceri.

Alexandru Cumpănaşu afirmă că adoptarea Codului Administrativ se va face la presiunea primarilor. "Aşa au vrut primarii. Toţi, nu doar de la PSD. Varianta normală pentru o lege de asemenea amploare nu este ordonanţa de urgenţă. Legea ar trebui adoptată în Parlament, iar parlamentarii să nu fie cei care primesc un act normativ de la Guvern, ci ei să fie cei care îl iniţiază.

Nu ştiu cum arată forma finală a actului normativ. Ultima întâlnire a comitetului a avut loc acum două săptămâni. Nu aveam nebuniile astea cu pragul pentru limbile minorităţilor, nu erau tot felul de minuni. Tot ce s-a scris în presă în ultimele două săptămâni nu era în proiect", a declarat Alexandru Cumpănaşu, într-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO.

Liderul CNMR susţine însă că Guvernul va renunţa la scăderea pragului de 20% pentru populaţia minoritară pentru folosirea limbii acesteia în administraţie, decizie care stă în spatele deciziei UDMR de a vota moţiunea de cenzură.

"UDMR va vota moţiunea de cenzură pentru că pragul de 20% se va menţine. Am avut o întâlnire cu vicepremierul Suciu. Am spus foarte clar poziţia Coaliţiei faţă de acest prag. Domnia sa m-a asigurat, la fel ca preşedintele Camerei Deputaţilor, domnul Marcel Ciolacu, că nu se va umbla la acest prag. Dacă se renunţă la acest prag, scandalul va fi unul uriaş. CNMR nu va sta deoparte. Îi văd pe unii foarte relaxaţi. Ce au văzut în piaţă este nimica toată faţă de ce o să vadă in partea noastră. Nu aş vrea să-i văd într-o astfel de situaţie. Noi nu venim cu abordori politice, venim cu chestiuni punctuale. Pragul de 20% va rămâne. Restul nu vă pot spune pentru că nu am văzut proiectul, ceea ce nu e normal", a afirmat Cumpănaşu.

Potrivit preşedintelui CNMR, primari din toate partidele fac presiuni ca proiectul Codului Administrativ să fie adoptat prin OUG cât mai repede.

"Pensiile speciale sunt o parte. Ori slujeşti comnunicatea, ori faci profesie de primar. Dacă îţi slujeşti comunicatea, tu vrei şi pensie specială? Sunt ţări în care primarii nici măcar nu sunt plătiţi. Cel puţin consilierii locali şi judeţeni nu sunt plătiţi", a mai afirmat Cumpănaşu.