Alexandru Maxim: Dacă e mai bine pentru naţională ca eu sau altcineva să facem un pas în spate, îl vom face cu siguranţă

Alexandru Maxim a declarat, marţi seară, după meciul naţionalei României cu Bosnia, pierdut cu scorul de 0-1, că dacă este mai bine pentru prima reprezentativă ca el sau altcineva să facă un pas în spate, atunci îl va face.

Nu vreau să fiu negativ. Sunt realist, vreau să ajut echipa. Dacă e mai bine pentru naţională ca eu sau altcineva să facem un pas în spate, îl vom face cu siguranţă. Lumea a vorbit despre noi în ultimele zile. A fost bine, am luat presiunea asupra noastră”, a spus Maxim, potrivit gsp.ro.

El s-a declarat dezamăgit după meciul din Bosnia. „E dezamăgire. Am fost mai energici, mai cu viaţă, la meciul ăsta. Am avut câteva momente bune, a fost mai bine decât în Muntenegru. Nu meritam să pierdem, dar ăsta e fotbalul. Nici norocul nu este cu noi. Muncim în continuare şi sperăm să luăm cele trei puncte meciul următor. Nu a fost uşor după meciul din Muntenegru. Toţi eram dărămaţi. După înfrângere nu poate fi o atmosferă bună, chiar dacă am fost mai activi astăzi. E dezamăgire în continuare! Nu poţi să fii fericit că ai pierdut doar cu 1-0. E tristeţe, dezamăgire. Vrem ca lumea să fie alături de noi la meciurile următoare, să fie stadionul plin în Giuleşti. Cred că dacă vor vedea determinare, îi vom atrage. Sper să produce rezultate şi să le dăm încredere celor mai tineri”, a afirmat el.

Reprezentativa României a fost învinsă, marţi seară, în deplasare, cu scorul de 1-0, de selecţionata Bosniei, într-un meci din Grupa a 3-a a Diviziei B din Liga Naţiunilor.

A marcat Prevljak, în minutul 68.