Alexe: Am reuşit să blocăm descărcarea a două camioane cu deşeuri periculoase într-un depozit municipal, în judeţul Prahova

Autorităţile au reuşit să blocheze descărcarea a două camioane pline cu deşeuri periculoase într-un depozit ecologic de deşeuri municipale din judeţul Prahova, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

"La vizita de ieri (joi, 16 ianuarie 2020, n.r.), câteva momente cât am stat acolo (la incineratorul de deşeuri periculoase de la Brazi, n.r.), se încărcau camioane cu deşeuri şi, evident, am solicitat comisarilor Gărzii de Mediu să monitorizeze zona şi, în nu mai puţin de 24 de ore, au plecat de acolo două camioane cu deşeuri suspecte a fi periculoase, iar în cursul zilei de ieri (joi, n.r.) acestea au ajuns la depozitul ecologic de deşeuri municipale tot din judeţul Prahova. Şi ei au constatat faptul că încărcătura acelor camioane nu este conformă Ghidului de însoţire a transportului. Cei care aveau transportul, evident că voiau să depoziteze deşeurile la groapă. Ne bucurăm foarte mult că am reuşit să blocăm descărcarea acestor două camioane cu deşeuri într-o groapă de deşeuri municipale", a spus Alexe la Digi24.Ministrul Mediului a adăugat că transporturile cu deşeuri periculoase au fost întoarse la incineratorul de pe platforma Brazi, unde vor fi distruse."Astăzi, în urma vizitei pe care am făcut-o în teren şi la groapa de gunoi, şi la incinerator, camioanele s-au întors de unde au plecat ieri, ele urmând a intra în acest proces de incinerare aşa cum ar fi trebuit să fie de la început. Acum, când vorbim noi, în mod normal camioanele sunt descărcate în prezenţa comisarilor Gărzii Naţionale de Mediu pentru a verifica dacă este vorba despre deşeuri periculoase. Evident că acestea trebuie incinerate la Brazi. Am de gând să găsesc o cale prin care să împiedicăm transportul acestor camioane la gropile de gunoi, care în mod normal ar trebui să deservească cetăţenii. Pe acest subiect, în judeţul Prahova în relaţia dintre incinerator şi depozitul de deşeuri municipale nu este prima abatere. Au mai fost cazuri în care s-au dus la groapa de gunoi deşeuri medicale care, în mod normal, ar fi trebuit incinerate. Acest lucru îl vor verifica comisarii Gărzii Naţionale de Mediu în perioada următoare", a subliniat demnitarul.Potrivit ministrului de resort, la nivel naţional, există în prezent opt incineratoare în stare de funcţionare. "Cu siguranţă, cred că este loc de mult mai bine în ceea ce înseamnă managementul acestor deşeuri, pentru că la Brazi, de exemplu, cantitatea de deşeuri medicale care intră pe platformă şi ar trebuie incinerate este mult mai mare decât poate duce acest incinerator", a precizat Costel Alexe.Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, s-a deplasat, vineri dimineaţa, în judeţul Prahova, la Platforma de Deşeuri Municipale Boldeşti, unde autorităţile blocaseră două camioane suspecte, încărcate cu deşeuri deosebit de periculoase.Alexe a efectuat, şi joi, un control inopinat la incineratorul de deşeuri periculoase de la Brazi, unde a verificat situaţia reclamată de către locuitorii din zonă.În urma acelui control, oficialul a anunţat că va trimite către organele de cercetare penală dosarul cu rezultatele Corpului de Control privind situaţia descoperită la faţa locului.Incineratorul este operat de către Eco Burn, care a intrat pe piaţa românească în anul 2008, conform informaţiilor existente pe site-ul companiei.