Alia Shawkat, actrița care joacă în serialul 'Arrested Development', i-a cucerit inima lui Brad Pitt după divorț

Divorţul dintre Brad Pitt şi Angelina Jolie a marcat o perioadă de expectativă în rândul fanilor actorului american, care în ultimul timp a fost văzut la braţul unei colege de profesie, Alia Shawkat, cu 25 de ani mai tânără ca el şi care joacă în serialul "Arrested Development", relatează online ziarul spaniol AC, potrivit AGERPRES.

La trei ani după un divorţ dureros şi o lungă bătălie în tribunale, se pare că Brad Pitt şi Angelina Jolie au întors pagina.

Mulţi fani urmăresc acum îndeaproape fiecare mişcare a actorului şi orice apropiere a sa de o reprezentantă a sexului frumos.

În urmă cu câteva luni, Brad Pitt era văzut în compania creatoarei de bijuterii Sat Hari Khalsa, alături de care schimbase gesturi drăgăstoase şi venise însoţit la prezentarea filmului său "Ad Astra".

De data aceasta, cea aleasă este o colegă de profesie, Alia Shawkat, cu 25 de ani mai tânără ca el, şi alături de care a fost văzut în cel puţin trei ocazii.

Prima dată cei doi au fost văzuţi împreună la premiera piesei de teatru, "A Play is a Poem" din Los A?ngeles, în luna septembrie.

În octombrie, ei au vizionat împreună spectacolul "The New One", ocazie cu care au şi pozat împreună pentru fotografi.

Iar în aceeaşi lună au vizitat galeria Wilding Cran, unde activista Meral Melika le-a mulţumit pentru sprijin şi a postat pe contul său imagini alături de cei doi actori.

Shawkat este, pe lângă actriţă, şi o reputată activistă pentru drepturile femeilor şi este cunoscută drept una dintre muzele cinematografiei indie.

Îi place foarte mult arta - chiar a expus unele lucrări ale sale în galerii din diferite oraşe ale lumii - şi muzica, un hobby căruia se dedică în timpul său liber.