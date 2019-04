Alianța USR-PLUS va da în judecată două filiale Poștei Române

Alianței 2020 USR-PLUS au anunțat, joi, că vor da în judecată două filiale ale Poștei Române, din Giurgiu și Tulcea, din cauză că au refuzat să distribuie pliantele electorale ale acestora.

Acțiunea Alianței este motivată de faptul că cele două filiale ale Poștei Române au distribuit ziarele de campanie ale PSD, dar refuză să distribuie pliantele USR-PLUS deoarece conțin un îndemn la vot pe 26 mai și în opinia reprezentanților instituției reprezintă “propagandă electorală”, informează reprezentanții formațiunilor, într-un comunicat de presă remis, joi, MEDIAFAX.

Citește și: DETALII de culise - De ce au fost AMÂNATE negocierile pentru șefia Parchetului European

Legea 334/2006 stabilește clar care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite cumulativ pentru ca un material să fie considerat material de propagandă electorală, susține sursa citată. Prezența cuvântului „votează” sau orice alt îndemn de a vota cu un anumit competitor electoral nu este un criteriu pe baza căruia să se stabilească dacă un material este propagandă electorală sau nu, mai precizează Alianța.

“Poșta Română acționează discreționar deși este o instituție de stat, iar în perioada electorală toate partidele ar trebui să beneficieze de aceleași servicii. Suntem puși la zid din cauza ordinelor politice de la București pe care le primesc cei din teritoriu. Refuzăm abuzul la care suntem supuși, astfel că vom da în judecată Poșta Română. Legea este de partea noastră”, a explicat Cătălin Drulă, coordonatorul campaniei din USR, în comunicatul de presă.

În comparație, lipsa cuvântului „votează” de pe materialele PSD distribuite de Poșta Română nu exclude caracterul electoral, care identifică clar un partid, care se adresează publicului larg și care depășește limitele activității jurnalistice de informare a publicului. În concluzie, Poșta Română aplică condiții diferite partidelor politice în campania electorală. susține sursa menționată.

„Ziarul PSD distribuit către pensionari de Poștă este o maculatură de propagandă de cea mai joasă speță iar Alianței 2020 USR PLUS i se interzice să distribuie un pliant de informare. Aici nu este doar o problemă de dublu standard ci un simptom al vremurilor pe care le trăim în care PSD-ul a pus sub control majoritatea instituțiilor statului. Acest lucru este inacceptabil pentru noi.”, a conchis Vlad Voiculescu, coordonatorul campaniei din PLUS, conform documentului de presă.

De asemenea, liberalii au depus, joiat trecută la sediul DNA o sesizare în legătură cu contractul PSD-Poşta Română.

Anterior, Ludovic Orban, anunța că va da în judecată PSD pentru că a încheiat un protocol cu Poşta Română, astfel încât pensionarii să primească, odată cu pensia, şi un material electoral din partea social-democraţilor cu mesaje împotriva liberalilor. Liderul PNL a afirmat că, potrivit protocolului încheiat între PSD şi Poşta Română, fiecare poştaş este obligat ca, odată cu banii de pensie, să le dea pensionarilor şi un material de campanie cu atacuri la adresa partidului pe care în conduce.