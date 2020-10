Alicia Keys, Bruce Springsteen, Gwen Stefani şi Charlize Theron, între invitaţii ceremoniei Rock and Roll Hall of Fame de anul acesta

Alicia Keys, Ringo Starr, Gwen Stefani, Charlize Theron, Billy Idol, Bruce Springsteen şi Dave Grohl se numără între invitaţii ceremoniei Rock and Roll Hall of Fame de anul acesta.

Ceremonia Rock and Roll Hall of Fame 2020 - la care vor fi incluşi Depeche Mode, The Doobie Brothers, Whitney Houston, Nine Inch Nails, Notorious B.I.G. şi T. Rex - va avea loc, virtual, pe 7 noiembrie şi va fi transmisă de HBO, potrivit news.ro.

Dave Grohl, fostul baterist Nirvana şi liderul trupei Foo Fighters, va deschide show-ul cu prezentarea artiştilor. Alte staruri îi vor urma cu testimoniale despre impactul muzicii celor şase asupra vieţilor lor.

Au fost anunţaţi: Luke Bryan, Sean “Diddy” Combs, Miley Cyrus, Billy Gibbons, Dave Grohl, Don Henley, Jennifer Hudson, Billy Idol, Iggy Pop, Alicia Keys, Adam Levine, Chris Martin, Lin-Manuel Miranda, Brad Paisley, Bruce Springsteen, St. Vincent, Ringo Starr, Gwen Stefani, Charlize Theron şi Nancy Wilson.

Pe lângă cele şase nume incluse în for anul acesta, Jon Landau şi Irving Azoff vor primi premiul „Ahmet Ertegun”.

„În timp ce programul de anul acesta va fi diferit de cel din anii trecuţi, suntem nerăbdători să recunoaştem impactul lor asupra industriei, fanilor şi următoarei generaţii de artişti”, a transmis Joel Peresman, preşedinte şi CEO al Rock & Roll Hall of Fame Foundation.

Show-ul va fi transmis live şi online, pe HBO Max. Gala de anul acesta era programată să aibă loc pe 2 mai, însă, din cauza pandemiei, data şi formatul au fost modificate.