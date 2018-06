Alimente care ajută la reducerea nivelului colesterolului mărit

La nivel mondial foarte multi tineri se confrunta cu un colesterol marit (peste 200 mg la decilitrul de sange). Daca faci parte din aceasta categorie, cu un colesterol marit – 240 mg atunci trebuie sa fii constient de faptul ca exista un risc ridicat de a te confrunta cu diverse probleme la inima, atac cerebral sau atac de cord, informează exquis.ro.

Pe langa eliminarea fumatului si practicarea unui sport, o dieta sanatoase poate fi un real ajutor cand este vorba de reducerea nivelului colesterolului marit.

1. Oua

Multa vreme oul a fost pe lista alimentelor interzise in cazul persoanelor cu probleme ale inimii. In functie de marimea oului, galbenusul contine 185 miligrame de colesterol.

Insa nu grasimea din galbenus este adevarata problema, ci nivelul ridicat al acidului arahidonic care poate creste inflamatia peretilor arteriali. Iar pentru a beneficia de elementele nutritionale ale oului, precum vitaminele B12 si D, fara ca sanatatea sistemului vascular sa fie afectata, nutritionistii recomanda limitatea consumului la un ou zilnic daca te confrunti cu probleme la inima sau diabet.

2. Ulei de masline

Colesterolul este grasimea produsa de ficat, dar si cea continuta in diferite alimente. Evitarea produselor grase pare o buna idee, insa nu uita ca nu toate grasimile si sursele sunt egale din punct de vedere nutritional. Spre exemplu, untul poate creste nivelul colesterolui, insa nu acelasi lucru il face uleiul de masline. Tocmai de aceea, specialistii recomanda inlocuirea untului din alimentatie cu uleiul de masline.

3. Nuci, alune, nuci braziliene

O dieta bogata in nuci si alune poate scadea nivelul colesterolului si al trigliceridelor si imbunatatii raportul dintre LDL, colesterolul rau, si HDL, colesterolul bun. Nucile si alunele sunt sarace in grasimisaturate si omega 6, insa bogate in polifenoli. Iar aceasta este combinatia castigatoarea pentru reducerea inflamatiei.

4. Iaurt

Mai multe studii au demonstrat ca persoanele care consuma zilnic lactate cu un continut scazut in grasimi au un risc mic de a se confrunta cu probleme ale inimii. Mai mult, nu s-a stabilit nicio legatura intre o dieta cu lactate bogate in grasimi si dezvoltarea unor boli de inima. Iaurtul are un continut ridicat in calciu, proteine si o multime de vitamine. Pentru a te bucura de toate acestea, fara sa iti faci griji de numarul caloriile alege variantele scazute in grasimi.

5. Cereale integrale

In vreme ce produsele din cereale procesate determina cresterea nivelului LDL, cele din cereale integrale au un efect diferit. Ultimele sunt bogate in vitamine, minerale, antioxidanti si fibre si tocmai de aceea intaresc sistemul imunitar si a sanatatea corpului in general.

6. Peștele și fructele de mare

In vreme ce cele mai multe fructe de mare contin acelasi nivel de colesterol precum vita si porcul, aduc beneficii exceptionale pentru sanatatea inimii. Pestele de apa rece imbunatateste sanatatea inimii datorita continutului mare de omega 3, care reduce inflamatiile, scade LDL si creste HDL. Categoria pestilor cu un continut ridicat de omega 3 include macroul, somonul, heringul si sardinele. Printre cele mai sanatoase metode de pregatire a pestelui se numara gratarul si cuptorul si asezonarea lui cu ierburi naturale, otet si condimente si cat mai putina sare.

7. Ciocolata

Nu este nevoie sa renunti la ciocolata pentru a mentine sanatoase arterele. Consumul de ciocolataimbunatateste nivelul HDL si al trigliceridelor si scade nivelul LDL. Totusi, pentru ca produsele de ciocolata sunt bogate in calorii, grasimi si adaos de zahar, alege ciocolata neagra care are cele mai multe beneficii nutritionale.

8. Carne rosie slaba

Multa vreme puiul a fost considerat ca are cea mai sanatoasa carne, insa studii recente au aratat ca si carnea rosie poate fi benefica pentru sanatatea sistemului cardiovascular.

Un studiu realizat in Marea Britanie a comparat impactul dintre consumul de pui si cel din carne de miel asupra nivelului colesterolului. Potrivit rezultatelor nu exista nicio diferenta intre cele doua. Concluzia cercetatorilor a fost ca ambele carnuri pot fi incluse intr-o dieta sanatoasa.

Daca totusi ai probleme cu colesterolul, specialistii recomanda concentrarea pe scaderea LDL printr-o dieta antiinflamatorie si limitarea consumului de carne rosie la una sau doua portii pe luna. Alimentele antiinflamatorii includ pestele de apa rece, cererealele intagrale, fructe proaspete si legume, precum si nuci, alune, seminte si avocado.

9. Semintele

Semintele contin nutrienti benefice pentru sanatatea organismului. In plus, au si fibre si proteine care controleaza apetitul. Dieta bogata in semintele de schinduf imbunatateste raportul dintre LDL si HDL. Cercetatorii atribuiesc aceste efecte proprietatilor antioxidante ale semintelor. Alte seminte benefice pentru sanatatea inimii le includ pe cele de in si de canepa.