Alina Gorghiu o MITRALIAZĂ pe Viorica Dăncilă: Face un spectacol PENIBIL

Senatorul PNL, Alina Gorghiu, a declarat, vineri, că premierul Viorica Dăncilă se folosește de funcția de prim-ministru pentru a dezinforma Comisia Europeană, însă oficialii europeni știu cine este aceasta și cine este președintele Klaus Iohannis.

Este inadmisibil modul în care Premierul Dăncilă abuzează de funcția sa pentru a dezinforma Comisia Europeană. Prin scrisoarea despre care vorbește acum presa acest Guvern a urcat Everestul erorilor în politică europeană și externă și chiar nu mai poate fi luat în serios!!! Sigur, sigur nu s-a mai întâmplat ca poziția de Prim Ministru al unei țări care se pregătește să preia președinția rotativa să fie folosită pentru a lansa astfel de minciuni către Bruxelles. Este cu atât mai penibil tot acest spectacol cu cât acolo toată lumea știe cine este Klaus Iohannis și cine sunt Dragnea și Dăncilă”, a afirmat, vineri, senatorul PNL Alina Gorghiu, pentru MEDIAFAX.

Aceasta a susținut că speră ca riscul excluderii PSD din Partidul Socialiștilor Europeni să îi facă pe liderii social democrați să-l schimbe pe Liviu Dragnea de la șefia partidului

„De altfel, înțeleg că PSD este în pragul unei proceduri de excludere din Partidul Socialiștilor Europeni. Poate că măcar acest semnal să-i trezească pe liderii acestui partid care nu sunt din Teleorman. Poate că realitatea politică le va da curând și îndrăzneală cât să dea o altă conducere pentru PSD!”, a adăugat senatorul PNL.

Gorghiu a mai spus că numirea noului șef al Jandarmeriei în funcție, Cătălin Sindile, ridică mai multe semne de întrebare.

„Altfel, azi chiar este o săptămană de la evenimentele din Piață Victoriei și tot nu a existat nici o demisie. Dar am aflat că Jandarmeria are un șef nou (motive administrative, nici o asumare de răspundere!!!). Nu știu ce îl recomanda, am înțeles numai că avea o funcție înaltă și săptămâna trecută, în timpul represiunii, și că provine din Teleorman. Mai mult semne de întrebare! O astfel de numire care nu fi trebuit niciodată făcută fără audierea din Parlament cerută de PNL pentru Ministerul Afacerilor Interne! ”, a completat senatorul liberal.

Premierul Viorica Dăncilă a trimis o scrisoare președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, despre protestele din 10 august, ea precizând că s-a încercat prin violență înlăturarea Guvernului, iar Klaus Iohannis a făcut apel la continuarea protestelor.

Comisia Europeană a confirmat, vineri, primirea scrisorii premierului Viorica Dăncilă. "Confirmăm că a fost primită o scrisoare și un răspuns va veni într-un timp cât mai scurt", a precizat un purtător de cuvânt al CE, la solicitarea agenției de presă MEDIAFAX.

Prim-ministrul mai susține că președintele Klaus Iohannis nu a jucat rolul mediator, prevăzut în Constituție, ci dimpotrivă a făcut apel la continuarea protestelor, potrivit scrisorii postate pe pagina de Facebook a europarlamentarului Siegfried Mureșan. "Vă confirm ca prim-ministrul Dăncilă a trimis o scrisoare instituțiilor europene. Citiți mai jos câte neadevăruri spune. Nu am văzut niciodată în viața mea un prim ministru care să spună atâtea neadevăruri despre propriul popor", scrie Mureșan în postarea căreia i-a atașat și scrisoarea premierului către liderii Comisiei Europene.

Jandarmii au intervenit în forță, pe 10 august, cu gaze lacrimogene și tunuri de apă, în Piața Victoria, pentru a dispersa protestatarii anti-PSD aflați în fața sediului Executivului. Peste 450 de persoane, între care 35 de jandarmi, au primit îngrijiri medicale din partea echipajelor SMURD, vineri, la protestul din Piața Victoriei. Dintre acestea, 40 au fost transportate la spital cu diverse traumatisme, trei dintre ei având arsuri de până la 15% din suprafaţa corpului.

Aproximativ 1.000 de jandarmi au acţionat la protestul din 10 august din Piaţa Victoriei, a anunţat Laurențiu Cazan, cel care a comandat intervenția forțelor de ordine la miting, precizând că au fost solicitate întăriri şi din alte regiuni ale ţării.

Până în prezent, în acest dosar au fost înregistrate 211 de plângeri penale și au fost audiate 92 de persoane. Parchetul General a anunțat că Secția Militară a instituției a preluat ancheta privind violențele din 10 august din Piața Victoriei, pentru a uni toate denunțurile într-un singur dosar, fiind avute în vedere și plângerile depuse împotriva ministrului de Interne și a prefectului Capitalei.