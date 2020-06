Alina Pușcaș, primele declarații după ce a fost diagnosticată cu noul coronavirus: Eu n-am fost la acele repetiții

Prezentatoare emisiunii ”Te cunosc de undeva”, Alina Pușcaș, a fost diagnosticată cu noul coronavirus, dar susține că este asimptomatică. Ea arată că nu a avut niciun fel de probleme de sănătate și chiar se miră pentru că n-a fost alături de colegi la filmări, în perioada în care aceștia s-au îmbolnăvit.

“Sunt pozitivă cu acest nemilos COVID-19 care, se pare, a fost cu mine foarte simpatic, pentru că nu mi-a oferit nici măcar un simptom. Nu am tușit o dată, nu am avut febră, nu am avut dureri de cap, nu am avut dureri musculare. M-am simțit perfect…”, a transmis Alina Pușcaș, potrivit elle.ro.

Prezentatoarea a mărturisit că ea nu s-a aflat printre cei care s-au întâlnit și în săptămâna ce s-a încheiat, când Marcel Pavel a fost depistat pozitiv. La rândul ei, și Andreea Bălan a declarat că se simte bine, iar pentru artistă ultima zi de filmare a fost în urmă cu aproape două săptămâni.

„Eu nu m-am aflat printre acei colegi de la Te cunosc de undeva care s-au aflat în apropierea celor confirmați pentru că eu nu am participat la acele filmări, fiind vorba despre repetiții. Așadar, noi ne-am întâlnit cu toții cu ceva timp în urmă, adică acum vreo 12 zile. Cei care au fost confirmați acum și au fost chemați la testare s-au întâlnit și în timpul săptămânii în curs. Eu nu. Așa că, ce credeți că am făcut eu? Am zis să fiu și eu cetățeanul model și am luat familia de mânuță, ne-am dus, ne-am testat. Eu sunt singura pozitivă, asimptomatică, din familie.”, a mai susținut Alina Pușcaș.