Aloe vera, planta minune - Ce boli tratează de fapt

Aloe vera este o planta cu multiple intrebuintari. De exemplu, in medicina traditionala indiana, aloe vera este folosita pentru constipatie, afectiunile dermatologice, infestari cu viermi paraziti si infectii, pe cand in medicina chineza este recomandata in tratamentul infectiilor fungice, notează exquis.ro.

Aloe vera are, deci, numeroase beneficii pentru sanatate, planta avand intrebuintari atat pentru uz intern, cat si pentru uz extern. Nu uita, insa, sa ceri sfatul medicului tau daca vrei sa folosesti aloe vera in calmarea unor simptome.

Aloe vera pentru uz intern

1. Aloe vera trateaza constipatia

O agentie din Germania care reglementeaza folosirea plantelor medicinale a aprobat folosirea plantei aloe vera pentru tratamentul constipatiei, potrivit doc.ro. Dozele cuprinse intre 50 si 200 de miligrame de lichid (latex) de aloe vera sunt administrate fie sub forma de capsule, fie sub forma lichida, zilnic, pe o perioada de pana la 10 zile. Daca vrei sa tratezi constipatia folosind remedii pe baza de aloe vera (care contin un lichid galbui derivat din stratul interior al frunzelor de aloe), intreaba mai intai medicul daca ai voie sa le iei.

2. Aloe vera ajuta digestia

Datorita componentelor sale cu efecte laxative si antiinflamatoare, aloe vera are si acest beneficiu: ajuta digestia. Sucul de aloe vera, spun specialistii, ajuta digestia, normalizeaza echilibrul acid/alcalin si nivelul pH-ului, incurajeaza bacteriile digestive si regleaza tranzitul intestinal.

Un studiu* publicat in 2013 a constatat ca administrarea a 30 de mililitri de suc de aloe vera, de doua ori pe zi, a scazut nivelul de disconfort abdominal la 33 de pacienti cu sindromul de intestin iritabil. De asemenea, participanti au spus ca si flatulenta s-a redus. Chiar si asa, sunt necesare mai multe cercetari pe aceasta tema.

3. Aloe vera stimuleaza sistemul imunitar

Enzimele prezente in aloe vera descompun proteinele pe care le mancam in aminoacizi si transforma enzimele in „combustibil” pentru fiecare celula din corpul nostru, ceea ce le permite celulelor sa functioneze corespunzator. Bradichinaza din aloe vera stimuleaza sistemul imunitar si lupta contra infectiilor. Un alt element important din aloe vera, zincul, face ca aceasta planta sa fie o sursa excelenta pentru a combate deficienta / lipsa de zinc, deoarece este un lucru esential pentru a mentine buna functionare a sistemului imunitar.

Aloe vera pentru uz extern

Studiile sugereaza ca planta aloe vera este eficienta pentru a trata anumite afectiuni sau pentru a calma simptomele anumitor boli.

1. Aloe vera, un aliat in lupta contra acneei

Cercetarile sugereaza ca aplicarea unui gel obtinut din aloe vera, dimineata si seara, pe langa medicamentele prescrise de medicul dermatolog pentru a trata acneea, amelioreaza simptomele acneei cu pana la 35%, atat la copii, cat si la adulti**.

2. Aloe vera pentru herpes genital

Exista dovezi stiintifice care arata ca aplicarea unei creme ce contine 0,5% extract de aloe vera, de trei ori pe zi, sporeste rata de vindecare la barbatii cu herpes genital.

3. Aloe vera hidrateaza scalpul si parul

Aloe vera este un tratament natural extraordinar pentru parul uscat sau pentru a calma mancarimile de la nivelul scalpului. Planta aloe vera are proprietati ce hranesc pielea, iar numeroasele vitamine si minerale care sunt prezente in frunzele acestea mentin parul puternic si sanatos.

Datorita proprietatilor antibacteriene si antifungice ale frunzelor de aloe vera, aceasta planta ajuta si in caz de matreata, iar enzimele din gelul de aloe vera pot sa elimine celulele moarte de pe zona scalpului si pot incuraja regenerarea tesutului din jurul foliculilor de par.

4. Aloe vera ofera o buna protectie contra radiatiilor UV

Oamenii de stiinta din Coreea de Sud au vrut sa determine daca extractul de aloe ar putea avea un efect protector asupra fotoimbatranirii pielii (problema indusa de expunerea la radiatiile UVB ale soarelui).

Cu alte cuvinte, cercetatorii au vrut sa determine daca extractul de aloe vera ar putea proteja pielea impotriva efectelor daunatoare ale soarelui – cele care ne imbatranesc pielea. Autorii studiului*** au concluzionat ca rezultatele lor sugereaza ca extractul de aloe vera are potentialul de a proteja pielea impotriva daunelor produse de radiatiile UVB.

5. Gelul de aloe vera poate incetini imbatranirea pielii

In cadrul unui studiu realizat pe 30 de femei, cu varste de peste 45 de ani, s-a dovedit ca aplicarea topica a gelului de aloe vera creste productia de colagen si imbunatateste elasticitatea pielii in decursul a 90 de zile.