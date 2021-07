Am refuzat multe proiecte și nu a fost niciunul cu care să-mi petrec trei ani, spune regizorul Bogdan Apetri la TIFF

El a vorbit la finalul proiecţiei în premieră a lungmetrajului său - "Neidentificat", ce se află în competiţie la TIFF.

Citește și: Magistratul care L-A ELIBERAT pe Dragnea și-a `BLAMAT` colegii care au PROTESTAT împotriva SCHIMBĂRILOR din Justiție făcute de PSD `SUB BAGHETA` acestuia

Apetri locuieşte de 20 de ani la New York, iar după filmul său de debut - ''Periferic'' (2010) - i s-a oferit şansa de a preda la Universitatea Columbia.



"Am produs foarte mult cinema independent în New York şi am refuzat foarte multe proiecte care mi s-au propus şi acolo şi aici - seriale TV (...) n-a fost niciun proiect despre care să spun 'Vreau să-mi petrec trei ani din viaţă făcându-l'. Plus distanţa. Cred că a contribuit şi distanţa", a mărturisit el.



Apetri a afirmat că intenţionează să creeze, cu "Neidentificat", "Miracol", al treilea film al său, şi încă un lungmetraj o "trilogie care are loc la Piatra-Neamţ . "E vorba de aceeaşi lume (...) ca în romanele lui Balzac, în care personajele secundare dintr-un film devin personaje principale în celălalt", a detaliat regizorul.



Pentru muzica din "Neidentificat", a trebuit să asculte peste 400 de înregistrări cu opera lui Chopin.



"Coşmarul unui regizor - bucăţile care se potriveau cel mai bine erau cele mai scumpe şi a trebuit să merg la varianta a doua, rar la varianta a treia", a povestit cineastul.



Totodată, acesta a spus că, din cauza distanţei dintre New York şi România, a fost nevoit să monteze filmul singur.



"Nu ştiam ce să fac - să lucrez la distanţă lungă cu cineva din România şi nu era pentru mine ceva ideal. Să montez cu un monteur american n-aş putea iarăşi, pentru că ar trebui să subtitrez absolut toate orele de material în româneşte. (...)

Sunt nevoit să îl montez şi pe al treilea singur", a spus Apetri.



În "Neidentificat", un poliţist (interpretat de Bogdan Farcaş) investighează un caz şi se afundă într-o lume întunecată şi violentă.



"Cu siguranţă o să vă lovească, aşa, ca o măciucă în cap rolul (lui Farcaş - n.r.) în filmul ăsta", a spus directorul artistic TIFF, Mihai Chirilov.



La rândul său, actorul a spus că bănuieşte că i-a atras atenţia lui Apetri când şi-a bătut agentul de casting la probele pentru partitura poliţistului. "Eu iubesc rolul ăsta", a mărturisit Bogdan Farcaş.



Filmul "Neidentificat" va rula în cinematografele româneşti din 6 august.



De asemenea, "Miracol" a fost selecţionat în cadrul celei de-a 78-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, cel mai vechi festival de film şi unul dintre cele mai prestigioase din lume. Este prima participare a unui lungmetraj românesc într-o secţiune competiţională la acest festival.



Festivalul Internaţional de Film Transilvania se încheie duminică.