Ambasadorul rus la București ar putea fi convocat la MAE pe tema scutului de la Deveselu - O să cerem foarte clar care sunt problemele pe care le ridica Rusia

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a reacționat, joi, după ce Rusia a cerut SUA să distrugp scutul antirachetă de la Deveselu, România. Meleșcanu sustine ca e posibil ca in perioada urmatoare sa initieze un dialog au ambasadorul rus la Bucuresti pentru a cere clarificari.

"E una dintre modalitatile in care Federatia Rusa cauta argumente si teme prin care sa isi justifice productia de rachete hipersonice care reprezinta un pericol real, raza lor de actiune merge pana in Germania, in Europa Centrala. E o operatiune prin care Rusia doreste sa gaseasca argumente pentru ceea ce doreste sa faca. Baza de la Deveselu e o structura pur defentiva care are ca obiectiv interceptarea unor atacuri. Ca s-ar putea pune rachete de croaziera cu incarcatura nucleara e o gaselnita care nu are niciun fel de baza. Fara niciun fel de dubiu maine vom avea o pozitie. Trebuie sa ne consultam si aliatii nostri", a declarat Teodor Melescanu la Antena 3.

Intrebat daca il va convoca la MAE pe ambasadorul rus la Bucuresti, Melescanu a raspuns: "O sa avem in vedere posibilitatea unui dialog si sa cerem claridicari ca acest tip de comunicare de la ora actuala e foarte dificil de inteles. O sa cerem foarte clar sa ne spuna care sunt problemele pe care le ridica Federatia Rusa in aceasta problema".

Ministerul Apărării din Rusia a informat joi că Statele Unite ar trebui să îşi distrugă sistemele nucleare MK-41 plasate în România pentru a putea astfel să respecte Tratatul INF, scrie Reuters. Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Valery Kuzmin, a declarat joi că ţara sa este dispusă să poarte un dialog cu Statele Unite pe tema Tratatului Forţelor Nucleare Intermediare (INF), însă nu va fi cea care să iniţieze discuţiile, şi a dat asigurări că România nu va fi ţinta unor acţiuni ostile, potrivit news.ro.