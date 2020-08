Ambulanțierii, apel DISPERAT către Ministrul Sănătății: 'Noi avem un deficit de personal masiv, dar din păcate nu se poate'

Reprezentanţii Federaţiei Naţionale Sindicale "Ambulanţa" din România au discutat marţi cu ministrul Sănătăţii despre rectificarea bugetară, sporuri şi posturile repartizate temporar, potrivit declaraţiilor liderului sindical Gheorghe Chiş, relatează Agerpres.

"Am fost invitaţi la această întâlnire pentru că problemele sunt destul de serioase şi mă refer mai ales la situaţia de pandemie. Ca şi primă problemă a fost bineînţeles partea de asigurare a bugetului necesar pentru rectificarea bugetară a serviciilor de ambulanţă la nivelul necesarului, atât la titlul de salarii, cât şi la cheltuieli materiale, pentru că bugetul aprobat pe anul 2020 nu a avut în vedere aceste cheltuieli suplimentare care au apărut în urma declanşării pandemiei. Aşa că sunt discuţii pe această temă şi sperăm ca acest subiect să fie rezolvat întrucât ni s-a promis că Ministerul Sănătăţii face eforturi împreună cu Guvernul să asigure bugetul necesar", a declarat, marţi, Gheorghe Chiş, la finalul discuţiilor cu ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru.

El a precizat că problema celor 1.000 de posturi care au fost repartizate temporar, pe perioada stării de urgenţă, pe maximum 6 luni, este o altă problemă acută pentru cei care lucrează în serviciile de ambulanţă.

"Ştiţi că am primit 1.000 de posturi pentru serviciile de ambulanţă şi bineînţeles şi DSP-urile care au fost în aceeaşi situaţie şi am solicitat ca aceste posturi să rămână pentru serviciile de ambulanţă având în vedere că noi avem un deficit de personal masiv prin pierderea celor 3.000 de posturi în perioada 2009 - 2013 şi nu am recuperat decât foarte puţine. Vrem ca aceste posturi să fie ocupate prin concurs, dar din păcate nu se poate în această perioadă de pandemie", a afirmat liderul sindical.

Potrivit sursei citate, în acest moment sunt ocupate doar 50% din cele 1.000 de posturi, pentru că "nimeni nu lasă un post stabil pentru un post temporar".

De asemenea, Gheorghe Chiş a menţionat că în serviciile de ambulanţă sunt probleme şi în ceea ce priveşte acordarea stimulentului de risc.

"O problemă, care a fost discutată de luni de zile, de la momentul declanşării stării de urgenţă, este în continuare acest stimulent de risc, pentru că nu a fost acordat la întreg personalul care desfăşoară activitate în teren. Mai mult de atât, avem o problemă acum, blocaţi fiind prin contestarea făcută de către Guvern a legii care aprobă Ordonanţa 64, ce modifică şi completează Ordonanţa 43 (Ordonanţa de urgenţă pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă n.r.), contestată la Curtea Constituţională. În acest moment suntem în aşteptare, pentru că în legea adoptată în Parlament noi am adus modificări prin care să se poată acorda acest stimulent de risc şi pentru personalul care a participat la cazuri nu doar confirmate ci şi suspecte. Aşa că din acest punct de vedere aşteptăm decizia Curţii Constituţionale", a subliniat Gheorghe Chiş.

Totodată, liderul sindical afirmă că sunt probleme şi cu acordarea sporului de recunoştinţă pentru că există o interpretare la nivel de judeţe.

"O altă problemă o avem cu respectarea şi acordarea acelui spor care a fost dat prin Legea 56, acelui spor de recunoştinţă pentru personalul care lucrează în linia întâi, în combaterea şi în tratarea Covid-19. Şi aici avem probleme de interpretare la nivel de judeţe. Unele judeţe interpretează în mod foarte greşit, în sensul că încep să calculeze minutele şi secundele, ceea ce e inuman şi nu ai cum să faci acest lucru, şi nu acordă acel spor de 20% reglementat prin ordin de ministru pentru personalul din serviciile de ambulanţă. Şi aici mă refer la personalul de specialitate, medico-sanitar sau partea de dispecerat, de coordonare. Am cerut ministrului să aducă clarificări pe acest aspect întrucât încercăm să dăm un cadru unitar în toate serviciile de ambulanţă (...)", a adăugat liderul Federaţiei Naţionale Sindicale "Ambulanţa" din România, Gheorghe Chiş.

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a invitat marţi dimineaţa conducerea Federaţiei Naţionale Sindicale 'Ambulanţa' din România la o întâlnire pentru a se discuta problemele cu care se confruntă serviciile de ambulanţă în această perioadă.