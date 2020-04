Americanii au găsit tratamentul împotriva COVID-19 - Procedură de URGENTĂ de aprobare (The New York Times)

Medicamentul experimental antiviral remdesivir a dovedit un efect ''clar'' în tratamentul noului coronavirus în cadrul unui studiu clinic, a anunţat miercuri dr. Anthony Fauci, epidemiolog şi consilier al preşedintelui Donald Trump, relatează AFP.

''Datele arată că remdesivir are un efect clar, semnificativ şi pozitiv asupra reducerii timpului de vindecare'' la bolnavii de coronavirus, a dat el asigurări de la Casa Albă. Acest lucru dovedeşte că ''un medicament poate contracara virusul'', a apreciat expertul celulei de criză privind noul coronavirus.

Studiul clinic a fost realizat în parteneriat cu Institutele americane de sănătate (NIH) şi laboratorul american Gilead. F.D.A. intenționează să anunțe încă de miercuri o autorizație de utilizare de urgență pentru Remdesivir, potrivit unui oficial al administrației americane, citat de The New York Times.



Pe de altă parte, un studiu realizat în China şi publicat miercuri, potrivit căruia medicamentul remdesivir de la Gilead nu are niciun beneficiu clinic semnificativ împotriva COVID-19, nu este ''un studiu adecvat'', a apreciat de asemenea dr. Fauci.