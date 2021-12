Ana Birchall îl atacă pe Stelian Ion: 'Judecati voi tupeul acestui ministru ZERO!'

Fostul ministru PSD al Justiției, Ana Birchall, spune că Stelian Ion a avut posibilitatea să repare articolul de lege în baza căruia judecătorul Cristi Danileț a fost exclus din magistratură.

„(...) Un duplicitarism si un tupeu care zilele acestea ating dimensiuni galactice! Domnul Stelian Ion a avut sansa si posibilitatea sa repare acest articol de lege ( art. 99 lit.a) din legea 303/2004) in baza caruia Cristi Danilet si alti magistrati au fost exagerat si inacceptabil sanctionati! Stiu sigur ca multi magistrati, inclusiv VedemJust, i-au trimis la MJ aceasta solicitare de modificare a acestui art. introdus in 2012. Ce a facut Stelian Ion sa repare?! NIMIC! ZERO! Doar gargara, PR personal cu un tupeu greu de imaginat... exact ca in aceste zile! Mai mult, a propus, a sustinut si a trimis la CSM, in proiectul pachetelor de legi, EXACT acelasi articol pe care azi il critica! Judecati voi tupeul acestui ministru ZERO!”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

