Ana Birchall şi Tudorel Toader se 'taxează' de la distanţă: Un important proiect a generat un schimb de replici între ultimii doi titulari de la Justiţie

Ana Birchall şi Tudorel Toader îşi transmis mesaje de la distanţă, fiecare încercând să arate că au avut un rol-cheie în proiectul referitor la informatizarea instanţelor. După ce Birchall a transmis printr-un comunicat de presă că a găsit proiectul blocat, Tudorel Toader răspunde pe Facebook, readucând la zi o intervenţie din luna iunie.

Comunicatul Anei Birchall:

Ministerul Justiției desfășoară în această perioadă cel mai amplu și complex proces de informatizare a instanțelor. Achiziția vizează dotarea cu echipamente informatice (stații de lucru, software și scannere corespunzătoare) pentru tot personalul instanțelor din România – judecători și personal auxiliar, iar valoarea totală a contractului este de 46.387.830 lei.

„Informatizarea instanțelor și dotarea cu echipamente IT de ultimă generație reprezintă unul dintre obiectivele cele mai importante ale mandatului meu la Ministerul Justiției. În aprilie, când am venit la minister, am constatat că acest proiect era blocat din lipsă de finanțare, nefiind alocate sumele necesare în bugetul pe anul 2019. Printr-un efort comun, alături de colegii din guvern, am reușit să asigurăm finanțarea integrală, astfel încât procesul de informatizare să fie realizat până la finalul acestui an. De această investiție vor beneficia instanțele, judecători și personal auxiliar de specialitate, potrivit unui grafic stabilit clar între Ministerul Justiției și furnizori, astfel încât ultima livrare și instalare a echipamentelor va avea loc în data de 5 decembrie 2019. Informatizarea instanțelor de judecată este parte a unui proiect mai amplu promovat de Ministerul Justiției pentru a asigura infrastructura și logistica necesare unui act de justiție de calitate. În această perioadă, sub coordonarea ministrului, la Ministerul Justiției se desfășoară o analiză privind necesarul infrastructurii tuturor instanțelor pentru a fi identificate soluțiile cele mai potrivite, obiectivul fiind acela de a nu mai exista instanțe de judecată fără încălzire sau cu o infrastructură precară. Este un efort foarte mare, dar așa cum am găsit soluțiile pentru informatizare, vom găsi și pentru problemele de infrastructură cu care se confruntă instanțele de mulți ani de zile” a precizat ministrul justiției, Ana Birchall.

Contractul prevede livrarea a 6.986 de computere (inclusiv licențele software) și a 976 de scannere. Până la acest moment au fost livrate 1.263 de computer și 144 de scannere pentru trei Curți de Apel și parțial către Ministerul Justiției, urmând ca până la 5 decembrie să fie livrate restul de 5.723 de computere și 832 de scannere pentru celelalte 12 Curți de Apel.

Totodată, investițiile în informatizarea instanțelor sunt în concordanță cu angajamentele asumate în programul de guvernare referitoare la asigurarea resurselor materiale necesare unui cât mai bun acces la justiție.

Statusul lui Tudorel Toader:

Dosarul electronic – la nivelul fiecărei instanțe de judecată !

Trecerea la Dosarul electronic se realizează în cadrul Proiectului de “Îmbunătățire a Serviciilor Judiciare” finanțat de Banca Mondială prin Acordul de Împrumut 8695-RO.

Ministerul Justiției a semnat contractul pentru achiziția de echipamente IT și programe informatice, de natură să faciliteze activitatea de înfăptuire a justiției, inclusiv sub aspectul accesului la respectivele documente.

Având o valoare de 7,7 milioane de euro, implementarea contractului a început în ianuarie 2019, urmând a se finaliza până la finalul lui 2019.

Beneficiarii achiziției vor fi toate instanțele din România, respectiv Curțile de Apel, tribunalele și judecătoriile. Prin acest contract, se achiziționează 6.986 computere și 976 scanere de documente.

Infrastructura hardware a instanțelor la nivel național va fi îmbunătățită semnificativ, deoarece aproximativ 85% din infrastructura IT existentă va fi înlocuită, cea actuală fiind depășită moral și fizic ca urmare a utilizării acesteia în ultimii 10-12 ani.

În martie 2019, împreună cu furnizorul a fost stabilit calendarul de livrare (regională) a scannerelor și calculatoarelor (infrastructura hardware a dosarului electronic).

În prezent are loc distribuirea și instalarea respectivelor echipamente.

PS:

1. În primăvara acestui an, la fiecare instanță de judecată a fost distribuit câte un autoturism nou, marca Logan/ total 241 de autoturisme;

2. Fiecare instanță de judecată va primi câte un terminal interactiv, tip KIOSK, în baza unei proceduri care a fost demarată la finalul anului 2018;

3. Fiecare instanță de judecată va primi câte un echipament de videoconferință, în baza unei proceduri care a fost demarată la începutul anului 2019.

Toate aceste aspecte se regăsesc în Raportul de activitate de la MJ, din perioada 23 februarie 2017 - 23 aprilie 2019!