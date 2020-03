ANALIZĂ Profiturile companiilor ar creşte cu 3,7 trilioane de dolari, dacă ar promova egalitatea de gen

Profiturile globale ale companiilor s-ar majora cu 3,7 trilioane de dolari dacă decalajul privind egalitatea de gen ar fi redus la jumătate, conform unui raport Accenture.

Raportul “Getting to Equal 2020: The Hidden Value of Culture Makers”, care include rezultate din 28 de ţări, arată că organizaţiile se află într-un punct de inflexiune. Angajaţii din zilele noastre se preocupă din ce în ce mai mult de cultura locului de muncă şi consideră că aceasta este esenţială pentru a progresa la serviciu (aspect raportat de 77% dintre femei şi 67% dintre bărbaţi), iar o majoritate a liderilor (68%) consideră că o cultură incluzivă la locul de muncă este vitală pentru succesul afacerii lor", arată documentul, conform Mediafax.

În acelaşi timp, arată studiul, există un decalaj de percepţie. Două treimi dintre liderii de business (68%) consideră că mediile de lucru create de ei sunt propice, iar oamenii au sentimentul de apartenenţă, însă doar o treime (36%) dintre angajaţi sunt de acord. În plus, proporţia angajaţilor care nu se simt incluşi în organizaţiile lor este de 10 ori mai mare decât cred liderii (20% faţă de 2%).

Majoritatea liderilor clasează diversitatea şi cultura locului de muncă la finalul listei lor de priorităţi organizaţionale. Aproximativ trei sferturi dintre lideri au clasat performanţa financiară, recunoaşterea şi calitatea brandului în topul listei de priorităţi (76%, respectiv 72%), în timp ce doar 34% au clasat în top diversitatea, iar 21% cultura locului de muncă.

„Crearea unei culturi a egalităţii trebuie să fie în fruntea agendei de business. Începe de la convingerea că diversitatea nu este doar lucrul corect, ci un imperativ de business care este tratat la fel ca oricare altă prioritate strategică", spune Julie Sweet, CEO Accenture.

„Atunci când se prioritizează o cultură puternică la locul de muncă, toată lumea beneficiază - şi, prin urmare, organizaţiile deblochează un potenţial mai mare inovare şi dezvoltare,” adaugă aceasta.

Reducerea decalajului şi accelerarea progresului

Alinierea percepţiilor liderilor cu cele ale angajaţilor lor ar avea efecte semnificative. Toată lumea - atât femei, cât şi bărbaţi - ar progresa mai repede, iar profiturile globale ar creşte cu 3,7 trilioane de dolari.

Dacă decalajul ar fi redus la jumătate, proporţia femeilor care se simt ca un membru-cheie al echipei lor cu influenţă reală asupra deciziilor ar creşte de la 1 din 4 la mai mult de 1 din 3; rata de retenţie anuală ar creşte cu 5% pentru femei şi cu 1% pentru bărbaţi, iar proporţia femeilor care îşi propun să atingă o poziţie de conducere în organizaţia lor ar urca cu 21%.

Raportul este deosebit de oportun pentru lideri, întrucât aşteptările angajaţilor vor crește, cel mai probabil. S-a constatat că un procent mai mare de persoane din generaţia Z sunt mai preocupate de cultura locului de muncă, în comparaţie cu generaţia Boomers (75%, respectiv 64%).

„Reducerea decalajului de percepţie începe cu liderii care înţeleg că există un decalaj. Este o oportunitate pentru lideri să se conecteze şi să-şi implice oamenii - să înţeleagă cu adevărat cum se simt la locul de muncă. Pe baza a ceea ce contează cel mai mult pentru oamenii lor, liderii pot prioritiza şi pot lua măsuri pentru a reduce decalajul, accelerând adevărata egalitate pentru toţi oamenii din organizaţia lor”, a declarat şi Ellyn Shook, Chief Leadership şi Human Resources Officer Accenture.

Creatorii de cultură

Raportul a identificat un procent mic de lideri - „Creatorii de cultură” - care sunt mai înclinați să construiască culturi egale. Aceşti lideri recunosc importanţa unor factori precum transparenţa salariilor, concediul de familie şi libertatea de a fi creativi pentru a ajuta angajaţii să prospere.

Creatorii de cultură, spune studiul, au mult mai multe şanse să discute despre o serie de probleme la locul de muncă, inclusiv egalitatea de gen (52% faţă de 35% din toţi liderii) şi hărţuirea / discriminarea sexuală (51% faţă de 30%). Ei îşi asumă responsabilitatea, conducând organizaţii cu mai multe şanse să anunţe public un obiectiv de angajare şi păstrare a mai multor femei.

Deşi doar 6% dintre liderii chestionaţi sunt Creatori de cultură, ei reprezintă un grup mai echilibrat în funcţie de gen, comparativ cu grupul mai larg de lideri chestionaţi (45% femei, respectiv 32% din toţi liderii). În plus, 68% dintre aceştia sunt mileniali, comparativ cu 59% din toţi liderii. Aceştia au mai multe şanse să conducă organizaţiile în care oamenii avansează, se concentrează pe inovaţie şi rămân angajaţi - iar profiturile organizaţiilor lor sunt de aproape trei ori mai mari decât cele ale colegilor lor.

Realizarea unei culturi a egalităţii

Raportul identifică mai multe măsuri care pot fi luate pentru reducerea diferenţelor de percepţie şi care pot contribui la progresul către o cultură mai egală, care să fie în avantajul tuturor şi să permită liderilor să îşi dezvolte continuu strategiile pentru a răspunde nevoilor în schimbare.

Cercetarea reafirmă faptul că o conducere îndrăzneaţă, acţiuni cuprinzătoare şi un mediu de lucru îmbunătăţit sunt ancore dovedite pentru crearea unei culturi a egalităţii:

-Conducere îndrăzneaţă. Liderii trebuie să creadă cu adevărat în cultură şi să o prioritizeze. De exemplu, evaluarea progreselor către o cultură a egalităţii prin stabilirea şi publicarea obiectivelor; recompensarea liderilor şi echipelor care progresează. O cultură a egalităţii începe de la vârf.

-Acţiuni cuprinzătoare. Liderii ar trebui să se angajeze într-un dialog relevant şi continuu cu angajaţii. Ar trebui luate în considerare întâlniri faţă în faţă sau focus grupuri. Desfăşurarea conversaţiilor în timp real cu angajaţii ajută la înregistrarea feedback-ului şi conferă putere liderilor pentru a aduce mai rapid schimbările.

-Îmbunătăţirea mediului de lucru. Încurajarea şi cultivarea creatorilor de cultură. Crearea de oportunităţi pentru viitorii creatori de cultură, de a opta pentru participare şi de a-şi asuma roluri specifice legate de cultură în cadrul organizaţiilor lor şi de a găsi modalităţi de a reuni liderii şi angajaţii care împărtăşesc cultura pentru a dezvolta soluţii specifice, care să poată fi aplicat în mod concret.