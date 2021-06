Anca Dragu: Economia românească este pregătită să absoarbă mai multe investiţii

Preşedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat vineri că, în primul trimestru al anului 2021, România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană şi că aceasta reprezintă un argument puternic în favoarea faptului că "economia este pregătită să absoarbă mai multe investiţii".

Precizările au fost făcute în cadrul unei conferinţe organizate de Camera de Comerţ Româno-Germană (AHK România) şi Comitetul Economiei Germane pentru Europa de Est e.V. (OA), cu sprijinul Asociaţiei Camerelor Germane de Comerţ şi Industrie e.V. (DIHK).

"Datele economice pentru România arată bine, în ciuda perioadei foarte dificile pe care am traversat-o. Am văzut în primul trimestru al anului 2021 că România a înregistrat cea mai mare creştere economică în Uniunea Europeană. Este o creştere de 2,8%, în timp ce PIB-ul Uniunii Europene a înregistrat o contracţie de 0,4%. (...) Acesta este un argument puternic în favoarea faptului că economia românească este pregătită să absoarbă mai multe investiţii. De ce să investeşti în România astăzi? Pentru că există multe oportunităţi şi pentru că economia are resurse suficiente pentru a găzdui aceste investiţii. Vreau să vorbesc puţin despre încredere, componenta principală a investiţiilor. Suntem pe deplin conştienţi (...) de importanţa încrederii şi a dialogului dintre sectorul public şi cel privat. Ceea ce am oferit până acum este încredere semnificativă şi dialog cu sectorul privat. Mă refer la multe ore de discuţii, la necesitatea unor modificări legale, la sprijinul de care sectorul privat are nevoie pentru a-şi atinge obiectivele", a declarat preşedintele Senatului, citată de Agerpres.

Anca Dragu a mai precizat că, în 2017 şi 2018, au fost adoptate măsuri economice "foarte ciudate", precum ordonanţa 114, care au afectat încrederea investitorilor, dar că actuala majoritate are un program de guvernare "foarte coerent", care creează predictibilitate, stabilitate şi încredere.

"Am văzut, de asemenea, dezechilibre macroeconomice care s-au acumulat în 2017, 2018. România a avut deficite bugetare prea ridicate (...) Am avut un guvern foarte responsabil în timpul pandemiei, care a făcut posibilă implementarea imediată a unor măsuri, aşa că economia a fost protejată. Cifrele economice pentru primul trimestru al acestui an arată chiar mai bine decât s-a previzionat. Trebuie să arătăm în continuare respect pentru investitori, pentru cei care contribuie în mod real, care creează valoare adăugată, locuri de muncă", a afirmat Anca Dragu.