Ancheta DLAF cu privire la fosta firmă a lui Dan Barna continuă - Sora liderului USR a fost audiată

Preşedintele USR, Dan Barna, a precizat joi că verificările Departamentului pentru Luptă Antifraudă (DLAF) în ceea ce priveşte o parte din proiectele realizate de către fosta sa firmă sunt în curs de desfăşurare şi şi-a exprimat speranţa că acestea vor fi încheiate într-un termen rezonabil.

"Dacă vorbim de DLAF, care s-a autosesizat în urma anchetei RISE, o perioadă nu s-a mai întâmplat nimic. În momentul de faţă ştiu că sunt verificări în curs şi ştiu asta, pentru că săptămâna trecută sora mea, fostele angajate de la croitoria respectivă - unde a lucrat sora mea - au fost invitate pentru audieri. Li s-au pus întrebările, oarecum fireşti: dacă au lucrat acolo, dacă au primit toate salariile, dacă au croit, ce-au croit, dacă au cusut rochii, şorţuri... Adică au fost întrebările de verificare. Mai multe instituţii verifică activitatea mea anterioară în perioada aceasta. Inspecţia Muncii a fost, a reverificat. Deci sunt verificări în curs. Eu am toată încrederea că în perioada următoare - sper să fie cât mai scurtă - se va ajunge la un final, pentru că sper să nu se repete secvenţa din campaniile anterioare", a declarat liderul USR, într-un interviu pentru Europa FM, potrivit Agerpres

El şi-a exprimat încrederea că cei de la DLAF vor constata că proiectele au fost realizate corect, după ce controalele naţionale şi europene anterioare au confirmat acest lucru.



"Eu sunt optimist că în săptămânile, lunile următoare lucrul acesta se va închide. Spun şi acum ce am spus în campanie: îmi ofer disponibilitatea să fiu invitat, dacă se consideră necesar, să clarific orice eventuale neclarităţi legate de asta şi am toată credinţa că şi cei de la DLAF se vor convinge că proiectele respective şi-au atins obiectivele de finanţare, că au fost procedural realizate corect, pentru că toate controalele, şi naţionale, şi europene, au confirmat acest lucru. Şi chiar proiectul, croitoria respectivă, atât de verificată, a fost printre cele vizitate de Comisia Europeană ca exemple de bună practică în perioada de implementare. Deci, lucrurile sunt într-o logică firească, se fac verificări, sunt total deschis - dacă voi fi invitat - să mă duc să răspund la orice neclarităţi există. Şi credinţa mea este că se va încheia verificarea şi se vor trage concluziile necesare într-un termen rezonabil, transparent, corect", a arătat Barna.



Pe de altă parte, el a susţinut că nu există la DNA un dosar în ceea ce îl priveşte.



"În ceea ce priveşte DNA, nu a existat niciun dosar în ceea ce mă priveşte, nici pe mine, nici compania din care făceam parte la acel moment. Dosarul din 2014 la care s-a făcut referire nu avea nicio legătură cu noi, de aceea nici nu am ştiut despre el, am aflat doar în campanie, când se încerca, cumva, legarea sau introducerea unei teme. Deci pe partea de DNA nu s-a mai întâmplat nimic, pentru că nu există nimic. Nici nu a fost vreun dosar la DNA, nici nu este", a precizat Barna.