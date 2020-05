Anchetă la Timişioara, după ce imunologul Virgil Păunescu a anunţat că şi-a administrat singur așa-zisul vaccin anti-COVID-19

Într-o postare pe Facebook, şeful Institului OncoGen, Virgil Păunescu, anunţa că s-a autovaccinat ca să vadă pe propria piele efectele şi ca să le demonstreze autorităţilor române că proiectul său este unul valoros, în care merită să învestească. Spitalul Judeţean din Timişoara a demarat o anchetă, anunță MEDIAFAX.

Spitalul Judeţean din Timişoara, care administrează institutul, a anunţat că va demara o anchetă, împreună cu specialişti de la universitatea din oraş, pentru a se asigura că au fost respectaţi paşii cercetării.

"Având în vedere complexitatea cercetării, pentru a ne asigura că toţi paşii au fost efectuaţi, Spitalul Judeţean şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Timişoara vor face o comisie comună de anchetă, cu specilaişti, care vor parcurge toate etapele şi vor verifica cum au fost făcute toate procedurile", a declarat pentru Mediafax managerului Spitalului Judeţean din Timişoara, Raul Pătraşcu.

Managerul de la Timişoara spune şi că declaraţii profesorului Păunescu ar trebui făcute cu mai multă responsabilitate, pentru a nu induce în eroare publicul. Pentru că, deşi cercetătorii timişoreni au avut rezultate bune de-a lungul timpului, graba de a trage concluzii le poate dăuna.

"Cel mai rău lucru pentru un cercetător de talia domnului profesor ar fi ca cercetarea să fie nulă. Nu o pedeapsă administrativă, care desigur că poate exista, în conformitate cu prevederile legale. Noi sperăm că nu va fi cazul. Am monitorizat şi noi şi nu credem că este cazul. Un vaccin nu se obţine atât de repede, se obţine în luni şi luni de zile, cu enorm de multă muncă şi, la Institutul OncoGen, oricât de bun ar fi personalul, nu exist[ condiţii pentru aşa ceva şi nu poate fi vorba de un vaccin la acest moment. Obiectiv, din punct de vedere ştiinţific. Cel mult de existenţa unui prototip experimental, care nu poate fi oferit nimănui altcuiva şi care nu poate fi testat obiectiv în cadrul institutlui Oncogen, indiferent de ce a făcut să nu a făcut domnul profesor", adaugă Raul Pătraşcu.

Or, profesorul Păunescu susţine că tocami pentru a putea fi oferit şi altor pacineţi a fost primul care s-a vaccinat.

"Ceea ce am vrut eu, ceea ce oricum s-ar fi întâmplat peste o lună, două, trei, când ar fi ajuns la pacienţi, la voluntari a fost să văd dacă efortul pe care îl facem, cu banii pe care vrem să îi cerem, toată acesată bătălie a nostră are vreo mică şansă să reuşească. Am vrut să văd, punându-mă în pielea unui voluntar ce se întâmplă. Dacă există sau nu şanse de reuşită. Dacă experimentul nu ar fi avut un rezultat pozitiv sau încurajator în primul rând nu aş fi anunţat lucrul ăsta, al doiela lucru am fi luat-o de la capăt cu cercetarea de bază preliminară şi clinică să vedem unde şi de ce nu merg. Am vrut să arunc o privire într-un viitor nu foarte îndepărtat, care presupune nişte costuri şi nişte eforturi. Nu aş fi vrut să mai cercetăm şi să mai consumăm resurse financiare şi să angrenăm instituţii făr să avem nici cea mai vagă idee, dacă există vreo şansă de reuşită sau nu", a declarat pentru Mediafax Virgil Păunescu, şeful echipei care a conceput vaccinul.

Profesorul Păunescu de la Timişoara a aflat din presă că va fi demarată ancheta, la fel cum şi şefii lui au aflat că şi-a administrat vaccinul.

"Probabil că ei vor să ştie şi să înţeleagă ce se întâmplă acolo. N-au înţeles, deşi eu spun de trei luni de zile că lucrăm la un vaccin, probabil că nu i-a luat prin surprindere că acum facem ceva nou. Noi suntem un centru de cercetări, nu facem asistenţă medicală, întâmplător subordonaţi Ministerului Sănătăţii. Această anchetă mă pune în situaţia de a comunica mai puţin sau deloc cu presa, până când nu se termină. Nu prea e normal dacă ei vor să ştie sau consideră că ceva e în neregulă până nu se lămuresc. Nu e în regulă din partea mea să afle din presă ceea ce ei vor să afle prin nişte oameni pe care o să îi trimită", adaugă profesorul.

Virgil Păunescu s-a grăbit să tragă, în mod public, concluzii, pentru că vrea să accelereze crearea vaccinului, a rămas în urmă faţă de competiţie. Susţine încă că va respecta pe viitor toate condiţiile pentru ca vaccinul său să fie validat ştiinţific.

"În primul rând, vă spun foarte sincer, rămânând un pic în urmă faţă de competiţie, noi suntem cu ochii pe ce fac şi ce spun cei de la Oxford, ca să fiu sincer, am vrut, pentru că a face un vaccin este o chestie dificilă, costisitoare cu mult efort este, să aruncăm o privire în viitor. Noi oricum vom respecta regulile Agenţiei Medicamentului şi vom face toţi paşii normali", explică profesorul.

Şeful institului de la Timişoara a prezentat avantajele vaccinului său.

"Cel mai mare avantaj este că poate fi fabricat în România. Al doilea avantaj este că foloseşte o tehnologie total nouă şi, cel mai important lucru din punct de vedere virusulogic şi epidemiologic este că tehnologia de vaccinare este foarte mobilă. Dacă virusul se schimbă mâine, în trei zile am o nouă soluţie. Sistemul imun reacţionează mult mai puternic decât m-am aşteptat eu. Asta era şi o altă problemă, cum stabilim dozele şi dacă ce credem noi este corect. Am folosit proteine din capsula virală, numai că nu sunt extrase din capsula virală, pentru că virusul a fost secvenţializat şi pus pe internet. Noi ştiam care e structura proteinelor şi aceste proteine virale au fost sintetizate artificial în Germania", a adăugat Virgil Păunescu.

Dacă cercetarea de la Timişoara va fi validată de comisia de anchetă, vaccinul ar trebui să treacă mai întâi de faza 1, adică să demonstreze că nu este periculos pentru oameni. Cele mai avansate vaccinuri anticovid sunt in faza trei, cea în care le este testată şi eficienţa.