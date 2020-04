Andrei Caramitru, IEȘIRE DURĂ după ce opoziția a anunțat că nu votează prelungirea stării de urgență:

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, critică dur anunțurile lansate de liderii opoziției privind o posibilă respingere a stării de urgență, pe motiv că nu au fost luate măsuri pentru redresare economică.

"Înțeleg ca Ponta și ticăloșii din PSD/ALDE (cei care au colectivul pe constiinta și dezastrul din spitale) amenință și pun condiții pentru extinderea stării de urgentă. In timp ce lauda China. Asta in situația in care am reușit cât de cât sa ținem lucrurile sub control și - dacă continuam așa - am putea reveni gradual oricum peste câteva săptămâni.

O asemenea ticăloșie prin care vor sa condamne mii de oameni la moarte nu am crezut ca se poate. Oamenii ăștia sunt niște criminali. Nu mai trebuie tolerați. Locul lor este in pușcărie pentru totdeauna. Au făcut prea mult rău țării asteia. Si continua. Nu se mai poate așa. Oamenii ăștia nu mai au loc in societatea noastră. Trebuie excluși dur. Pentru totdeauna". a scris pe Facebook Andrei Caramitru.