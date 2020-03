Andrei Caramitru URECHEAZĂ SRI și DIICOT: poluarea din București e cauzată de MAFIA italiană!

Fostul consilier al liderului USR Dan Barna, Andrei Caramitru, susține că poluarea din București e cauzată de arderea ilegală a deșeurilor. Caramitru susține că SRI și DIICOT închid ochii la ilegalitățile care ar fi făcute de ...mafia italiană!

"Înțeleg ca poluarea maxima in Bucuresti vine noaptea. Când nu e trafic. De unde? Nu are de unde decât de la arderea unor gunoaie extrem de toxice.

Ce se întâmplă? Trebuie doar sa cititi cărțile despre mafia italiana. Care explica ca traficul de gunoaie este una din activitățile cheie ale mafiei de acolo. Sunt multe articole care leagă activitatea mafiei din Italia cu deșeurile de la noi (le gasiti ușor pe Google).

Cum funcționează? Dacă ești o fabrica din vest și ai deșeuri extrem de toxice. Ca sa le reciclezi legal trebuie sa le dai la un centru de reciclare specializat și autorizat (unde costul e sa spunem de 100 de EUR pe tona). Mafia are intermediari care îți iau deșeurile pe 50 de EUR plătiți de tine (deci ai economisit bani și nu te interesează ce face intermediarul după - pe contract scrie ca se ocupa legal de asta). Însă intermediarul mafiei găsește o autoritate locală “prietenă” care le arde in aer încălcând legea. Cost - 1 EUR. Profit - 49 EUR pe loc din nimic, din corupție. Pe tona. Zeci, sute de milioane pe an. Impartiti frumos între mafioți și autoritățile locale.

E clar acum? SRI, DIICOT - se aude? Nu că nu ați ști foarte bine și voi cum funcționează...", scrie Andrei Caramitru pe Facebook.