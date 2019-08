Andy Murray s-a înscris la un turneu challenger organizat de Rafael Nadal

Fostul lider ATP Andy Murray evoca în această săptămână posibilitatea de a se "retrograda" la nivelul turneelor challenger pentru a-şi grăbi revenirea în formă. Britanicul şi-a pus în practică intenţia şi s-a înscris la un astfel de turneu, organizat la Mallorca de tenismenul spaniol Rafael Nadal, locul 2 ATP informează BBC, potrivit news.ro

Mai mult, Murray a decis să renunţe la participarea în proba de dublu a unor turnee mari, prima etapă urmată pe calea reabilitării după operaţia la şold suferită în ianuarie. În acest sens, britanicul s-a retras din probele de dublu şi dublu mixt de la US Open.

Andy Murray nu a mai participat la un turneu challenger din anul 2005.

Turneul de la Mallorca începe luni, dar Nadal nu va fi prezent, el urmând să evolueze la US Open, ultimul grand slam al anului.

Andy Murray a fost învins, luni, cu scorul de 7-6 (8), 7-5, de americanul Tennys Sandgren, locul 73 ATP, în turul I al turneului de 250 de puncte de la Winston-Salem.

Murray, acum pe locul 329 ATP, beneficiar al unui wild card, a fost întrecut după un meci de două ore şi nouă minute. Aceasta a fost abia a doua partidă oficială de simplu jucată de el, după ce a fost operat la şold din nou, în ianuarie.

Deşi spunea că nu a avut dureri în acest meci, Murray a afirmat că ar trebuie să "retrogradeze" un nivel şi să se înscrie la turnee challenger, înainte de a reveni în formă în circuitul ATP.

"Sunt conştient unde sunt în momentul de faţă şi care este nivelul meu. Este competitiv la acest nivel, dar trebuie să fie mai bun. Poate ar trebui să joc la un nivel inferior, să strâng câteva meciuri şi să-mi cresc jocul un pic, înainte de a începe să evoluez în circuit din nou. Cred că unele lucruri au fost mai bune astăzi. Am lovit un pic mai curat mingea, decât am făcut-o la Cincinnati. Simt că m-am mişcat destul de bine la unele scurte, pe care poate poate nu le-aş fi ajuns săptămâna trecută. Sunt unele lucruri bune, dar şi altele pe care aş vrea să le fac mai bine. Fizic, sunt ok, dacă ţinem cont că nu am avut dureri, disconfort. Doar un pic mai obosit decât de obicei", a declarat britanicul de 32 de ani, după partida cu Sandgren.

Săptămâna trecută, Murray a jucat primul meci de simplu după operaţie, fiind învins în turul I la Cincinnati de francezul Richard Gasquet, scor 6-4, 6-4.

Tenismenul scoţian revenise deja în competiţiile de dublu, jucând 16 meciuri şi câştigând turneul de la Queen's, alături de spaniolul Feliciano Lopez.

La 14 ianuarie, Andy Murray a fost învins de spaniolul Roberto Bautista, la Australian Open, într-un meci în care a jucat cu mari dureri la şold, el fiind supus apoi unei intervenţii chirurgicale.