Angel Di Maria și-a anunțat plecarea de la Juventus Torino

Mijlocaşul argentinian Angel Di Maria şi-a anunţat marţi plecarea de la echipa italiană de fotbal Juventus Torino, pentru care a evoluat în sezonul trecut, devenind astfel jucător liber, informează EFE.

Di Maria (35 de ani), campion mondial cu selecţionata Argentinei în 2022, a sosit la Juventus în vara trecută, după ce şi-a încheiat contractul cu formaţia franceză Paris Saint-Germain.

În 37 de meciuri disputate pentru "Bătrâna Doamnă", jucătorul sud-american a marcat opt goluri şi a oferit patru assist-uri, în toate competiţiile.

"Am ajuns la finalul unei etape dificile şi complicate. Plec cu liniştea că am dat totul pentru a ajuta clubul să continue să câştige titluri, dar nu a fost posibil. Plec cu acel gust amar de an nu fi reuşit, dar cu fericirea de a lua cu mine mulţi prieteni din acest vestiar minunat din care am făcut parte", a scris Di Maria pe contul său de Instagram.

Plecarea fostului jucător al echipelor Real Madrid şi Manchester United vine la o zi după ce compatriotul său Leandro Paredes a anunţat, la rândul său, că nu va continua la Juventus, urmând să se întoarcă la Paris Saint-Germain, club cu care se află în continuare sub contract.