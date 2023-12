Angel Tîlvăr: Am avut o întrevedere foarte bună, la Pentagon, cu Secretarul Apărării al SUA, Lloyd Austin

Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a transmis că a avut o întrevedere foarte bună, la Pentagon, cu Secretarul Apărării al SUA, Lloyd Austin şi că au fost discuţii de substanţă, marcând un pas important în consolidarea legăturilor româno-americane în domeniul apărării.

”Ca membru al delegaţiei conduse de premierul Marcel Ciolacu, am avut o întrevedere foarte bună, la Pentagon, cu Secretarul Apărării al SUA, Lloyd Austin lll. Am avut discuţii de substanţă, marcând un pas important în consolidarea legăturilor româno-americane în domeniul apărării. În centrul întrevederii noastre a fost cooperarea bilaterală în materie de apărare şi contribuţia esenţială a SUA la securitatea regiunii Mării Negre, pe flancul estic al NATO”, a transmis ministrul Apărării, după întâlnire.

Angel Tîlvăr arată că a mulţumit omologului său pentru sprijinul ferm al Statelor Unite pentru regiunea noastră, subliniind importanţa prezenţei trupelor şi tehnicii americane pe teritoriul României.

”Totodată, am exprimat aprecierea noastră pentru sprijinul acordat de către SUA la înfiinţarea Centrului European de Instruire F-16, la Feteşti. Acest centru va accelera pregătirea piloţilor români şi va permite şi instruirea piloţilor din state aliate şi partenere, inclusiv Ucraina. Am discutat şi despre eforturile comune pe care le fac România, Turcia şi Bulgaria, ca aliaţi NATO, pentru înlăturarea pericolului minelor marine care plutesc în derivă în Marea Neagră. De asemenea, am prezentat măsurile pe care le-am luat pentru modernizarea Armatei României, un demers extrem de important în actualul context de securitate”, a menţionat Tîlvăr.

Ministrul Apărării afirmă că ”a subliniat, totodată, unitatea şi determinarea noastră comună în susţinerea Ucrainei în faţa războiului de agresiune condus de Federaţia Rusă, dar şi în eforturile de a asigura stabilitatea Republicii Moldova, în faţa provocărilor hibride din partea Moscovei”.