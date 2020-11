Angel Tîlvăr, președintele Comisiei pentru afaceri europene: Politicianul român îi lipsește măsura lucrurilor. Populismul și demagogia fac mult rău (Interviu)

Președintele Comisiei pentru afaceri europene din Camera Deputaților a acordat un scurt interviu pentru stiripesurse.ro în care face un bilanț personal în ceea ce privește prezența sa îndelungată în politică de până acum și a expus pe scurt cum vede evoluția în perioada următoare dat fiind faptul ca e candidat pentru un nou mandat de parlamentar, doar că acum va schimba Camera Deputaților cu Senatul:

Reporter: Ce este mai greu, să fii profesor sau politician?

AT: Nimic nu este greu, dacă este făcut cu pasiune. A fi profesor este un lucru foarte frumos. În politică, lucrurile nu depind întotdeauna numai de tine și asta o face, uneori, grea. În ambele cazuri, lucrul cu oamenii merită orice efort.

Reporter: Care este principala lecție pe care ați învățat-o în politică?

AT: Am învățat că, de multe ori, lucrurile nu sunt ceea ce par și că deciziile pripite sunt de cele mai multe ori proaste. Am mai învățat să mă tem de unanimități.

Reporter: Care sunt calitățile pe care credeți că trebuie să le aibă un politician?

AT: Cred că, în primul rând, trebuie să-și iubească țara mai presus de orice. Apoi, să nu cedeze primului impuls. Să aibă simțul datoriei și să înțeleagă ce înseamnă să lucrezi în serviciul public. Să se documenteze în permanență și, nu în ultimul rând, să-și valideze deciziile după ce discută cu cât mai mulți oameni.

Reporter: Dumneavoastră aveți aceste calități?

AT: Mi-ar plăcea să cred că da. Măcar o parte din ele. Dar am și multe lucruri pe care mi le reproșez. Nu cred, glumind, că aveți suficient spațiu editorial ca să le enumăr pe toate.

Reporter: Ce lipsește politicienilor români?

AT: Nu vreau să generalizez, dar cred că multora le lipsește măsura lucrurilor. Dar lucrul acesta nu este valabil numai pentru politicienii noștri. Stridența tinde să devină regulă.

Reporter: Ce pericol îi paște pe politicienii români?

AT: Cel mai mare pericol, pentru toți politicienii de pe glob, în opinia mea, îl reprezintă tentația unui rezultat imediat, obținut ușor. Tentația populismului. Tentația demagogiei. În România avem exemple de politicieni care au depășit orice închipuire în materie de populism și demagogie. Din nefericire, nu sunt sancționați suficient și la timp. Fac un mare rău țării.

Reporter: Care este cea mai mare greșeală pe care a făcut-o PSD?

AT: Cred că, de-a lungul timpului, a manifestat o toleranță excesivă față de derapajele unor așa-zise ”vedete”, care, prin comportament și prin ieșiri publice, au anulat munca onestă, făcută cu bună-credință, a miilor de membri de partid. Mă bucur că acum lucrurile s-au schimbat.

Reporter: Cea mai mare realizare a PSD?

AT: Nu știu dacă este o realizare, dar este o realitate pe care nu o contestă nimeni: PSD a știut întotdeauna să guverneze. În plus, în acest partid există o cultură a responsabilității, care a făcut ca partidul să câștige multe bătălii electorale.

Reporter: Aveți un politician preferat?

AT: Am doi: Tony Blair și Barack Obama. După cum vedeți, preferințele mele acoperă politicieni de pe două continente. Le urmăresc activitatea de multă vreme.

Reporter: De ce vă plac?

AT: Unul a știut întotdeauna să distingă esențialul de neesențial, ceea ce mi se pare extraordinar de important pentru politica mare. Celălalt, pentru că a demonstrat că politica poate fi făcută cu eleganță și cu modestie. Calități din ce în ce mai rar întâlnite.

Reporter: Aveți prieteni printre politicieni?

AT: Da, oricât de ciudat ar suna, mi-am făcut prieteni și în politică. Nu cred că este imposibil. Depinde în mare parte de cum te raportezi la ceea ce faci: ca la o competiție permanentă sau ca la un demers care poate reuni oameni diverși. Da, am prieteni și în rândul politicienilor români, dar și în rândul politicienilor din alte țări. De la fiecare am avut câte ceva de învățat și le sunt recunoscător pentru asta. Am prieteni inclusiv în partidele cu care mă aflu în competiție. Îmi place să cred că știu să fac distincție între viața publică și cea privată.

Reporter: Comunicați mult? Comunicați bine?

AT: Nu știu. În general comunic atunci când am ceva de spus. Nu sunt adeptul “strategiilor de imagine”. Sunt mai curând rutinier decât spectaculos și nu intenționez să mă schimb. În ceea ce privește cât de bine comunic, îi las pe alții s-o facă. Dar trebuie să recunosc că forma tinde să ia locul fondului și asta nu prea îmi place.

Reporter: O întrebare de actualitate: Vă sperie pandemia de COVID-19?

AT: Mă îngrijorează. Încerc să-i protejez pe cei din jur. Țin seama de sfaturile specialiștilor și cred că politizarea acestei situații nu ajută.

Reporter: Va câștiga PSD alegerile din 6 decembrie?

AT: Da.

Reporter: Veți intra la guvernare?

AT: Orice partid vizează guvernarea, iar PSD a dovedit întotdeauna responsabilitate. La momentul acesta însă, sunt prea mulți parametri cu valori necunoscute care intră în ecuația accesului la guvernare, așa că nu risc un răspuns tranșant, pentru că ar fi nefundamentat. Dar repet, PSD are un program bun și oamenii cu care să-l pună în aplicare. Sunt categoric atunci când afirm asta.

Reporter: De curând, ați fost ales președintele unei comisii importante din cadrul AP NATO. Cum veți ”împăca” munca din Senat cu cea din cadrul comisiei din AP NATO?

AT: În primul rând, să așteptăm rezultatul alegerilor. Abia atunci voi ști dacă voi activa în Senatul României sau nu. Dar, în cazul în care voi câștiga un loc în Senat, voi munci cât va fi nevoie pentru a duce la bun sfârșit ceea ce îmi propun. Așa procedez întotdeauna când am ceva important de făcut. Activitatea în cadrul unei organizații ca AP NATO nu-mi este străină: reprezint România acolo de mai multă vreme, cu folos cred; și sper să reușesc să fac față acestei provocări onorante și de acum încolo.

Reporter: În ce comisie v-ați dori să activați în Senatul României?

AT: Dacă voi fi ales, mi-aș dori să activez în Comisia pentru afaceri europene, al cărei președinte am fost la Camera Deputaților. Dar lucrul acesta depinde de noua configurație a Parlamentului, de negocierile politice, de felul în care partidul își concepe strategia parlamentară.

Reporter: Și acum câteva întrebări cu caracter oarecum personal.

Scriitorul preferat?

AT: Hermann Hesse.

Reporter: Locul din lume care vă place cel mai mult?

AT: Munții Vrancei.

Reporter: Sunteți emotiv?

AT: Am fost foarte emoționat când s-a născut băiatul meu.

Sunt foarte emoționat când se intonează imnul de stat al României. De fiecare dată.

Reporter: Pasiuni?

AT: Grădinăritul. Ador trandafirii.

Îmi place să pescuiesc. De cele mai multe ori, fără succes. Dar nu abandonez.

Reporter: Emisiunea preferată?

AT: Nu mă uit la televizor decât foarte rar. Pur și simplu mereu găsesc altceva mai bun de făcut.

Reporter: V-ați încuraja băiatul să se facă politician?

AT: Deocamdată, fără încurajări, a decis să studieze medicina. Nu intenționez să-i dau vreun sfat, decât dacă mi-l cere. Încă nu a făcut acest lucru, în ceea ce privește politica. Încurajez, însă, pe toată lumea să fie interesată de politică. Este o activitate mult mai interesantă și mai frumoasă decât se crede și cu cât cetățenii participă mai mult la luarea deciziilor, cu atât politicienii devin mai implicați.

Care este crezul politic la care vă raportați cel mai des?

AT: Cred cu tărie că niciunul dintre noi nu este mai bun decât noi toți. Acest lucru este fundamental pentru mine.

Reporter: În încheiere, ce le doriți celor care citesc acest interviu?

AT: Sănătate, sănătate, sănătate!