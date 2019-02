Angela Merkel şi Shinzo Abe îşi reafirmă sprijinul faţă de liberul schimb, aflat în 'turbulenţe'

Cancelarul german Angela Merkel şi prim-ministrul japonez Shinzo Abe şi-au exprimat luni, la Tokyo, sprijinul faţă de liberul schimb, în contextul 'turbulenţelor' în care se află comerţul multilateral, relatează AFP preluată de Agerpres.

'Această vizită are loc într-un moment în care am demonstrat că suntem pregătiţi să încheiem acorduri, chiar dacă acordurile multilaterale sunt în turbulenţe', a declarat Angela Merkel, sosită luni în capitala Japoniei pentru o vizită de două zile.Cancelarul a făcut referire la intrarea în vigoare vineri, 1 februarie, a acordului de liber-schimb între Uniunea Europeană şi Japonia, într-un context în care multilateralismul este pus, mai mult ca oricând, sub semnul întrebării de SUA.'1 februarie este o zi deosebită pentru noi şi (avem) o întâlnire între doi lideri care vor să lucreze împreună şi cred că pot exista situaţii foarte bune de câştig pentru ambele părţi atunci când partenerii cooperează', a adăugat ea.'Japonia şi Germania vor conduce blocul economic cel mai vast din lume, născut din acordul Japonia-UE şi pentru aceasta este necesar să reducem riscul pe care îl prezintă Brexit-ul asupra economiei europene şi mondiale', a declarat, la rândul său, premierul Shinzo Abe.Textul, negociat din 2013, este cel mai amplu acord comercial bilateral încheiat vreodată, semnatarele - Uniunea Europeană şi Japonia - având o populaţie de peste 630 milioane de locuitori şi asigurând aproape o treime din PIB mondial.'Este vorba, bineînţeles, de echitate şi, fireşte, de reciprocitate, dar lucrăm la acest lucru', a subliniat cancelarul Merkel.La Tokyo, şefa guvernului german urmează să se întâlnească, de asemenea, cu împăratul Akihito, care va abdica peste două luni, şi cu prinţul moştenitor Naruhito.





Cu prilejul vizitei, axată pe subiecte economice, Angela Merkel va pronunţa un discurs în faţa mediilor de afaceri german şi japonez, şi va vizita un laborator al gigantului electronic NEC