ANM - Avertizări nowcasting de ceață și chiciură în opt județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis miercuri seara noi atenţionări nowcasting Cod galben de ceaţă şi chiciură pentru opt judeţe, valabile până la ora 23:00 informează Agerpres.

Potrivit meteorologilor, în judeţele Olt şi Dolj (în Calafat, Băileşti, Dăbuleni, Poiana Mare, Moţăţei, Segarcea, Sadova, Daneţi, Călăraşi, Valea Stanciului, Ciupercenii Noi, Maglavit, Cetate, Leu, Ostroveni, Amărăştii de Jos, Celaru, Mârşani, Galicea Mare, Desa, Bistreţ, Bârca, Calopăr, Gighera, Rast, Bechet, Bratovoeşti, Cerăt, Castranova, Dioşti, Afumaţi, Teasc, Goicea, Drănic, Giurgiţa, Lipovu, Urzicuţa, Gângiova, Teslui, Piscu Vechi, Dobreşti, Apele Vii, Rojişte, Ghidici, Negoi, Seaca de Câmp, Dobroteşti, Cioroiaşi, Siliştea Crucii, Măceşu de Sus, Întorsura, Catane, Amărăştii de Sus, Galiciuica, Măceşu de Jos, Cârna), Constanţa şi Tulcea se va semnala, local, ceaţă ce determină reducerea vizibilăţii sub 200 de metri şi izolat sub 50 metri. De asemenea, izolat, vor fi depuneri îngheţate (chiciură şi cu o probabilitate mai mică polei).Fenomene similare se vor semnala şi în judeţul Cluj, în Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Apahida, Floreşti, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Luna, Feleacu, Moldoveneşti, Mociu, Călăraşi, Cămăraşu, Căianu, Suatu, Petreştii de Jos, Sănduleşti, Ciurila, Tureni, Aiton, Ploscoş, unde, izolat, se va înregistra şi ninsoare slabă.De asemenea, în judeţul Covasna (în Sfântu Gheorghe, Târgu Secuiesc, Covasna, Baraolt, Zagon, Zăbala, Ozun, Sânzieni, Brăduţ, Băţani, Cernat, Breţcu, Ojdula, Catalina, Boroşneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Reci, Lemnia, Valea Crişului, Micfalău, Bixad, Ilieni, Poian, Aita Mare, Brateş, Mereni, Malnaş, Moacşa, Arcuş, Estelnic, Dalnic), în judeţul Mureş (zona joasă) şi în judeţul Harghita (în Miercurea Ciuc, Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Sândominic, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Ciucsângeorgiu, Sărmaş, Frumoasa, Lăzarea, Sânsimion, Cârţa, Siculeni, Mihăileni, Tomeşti, Gălăuţaş, Ciceu, Sânmartin, Sâncrăieni, Dăneşti, Subcetate, Mădăraş, Tuşnad, Sântimbru, Voşlăbeni, Cozmeni, Leliceni, Păuleni-Ciuc, Racu se vor semnala : local ceaţă care determină reducerea vizibilităţii sub 200 metri şi, izolat, depuneri de chiciură).Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, menţionează ANM.