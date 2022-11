ANOFM: Numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional este de 47.100

Numărul locurilor de muncă vacante la nivel naţional este de 47.100, în timp ce angajatorii din Spaţiul Economic European pun la dispoziţia muncitorilor români 97 de posturi, prin reţeaua Eures România, informează Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM).

Potrivit sursei citate, din totalul locurilor de muncă disponibile în întreaga ţară, cele mai multe sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (3.270); lucrător comercial (2.982); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.284); manipulant mărfuri (1.813); agent de securitate (1.696); muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.373); muncitor necalificat în industria confecţiilor (1.100); confecţioner-asamblor articole din textile (935); vânzător (927); fierar betonist (806), potrivit Agerpres.

Din cele 47.100 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 2.552 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; programator; consilier/expert/inspector/referent/economist în economie generală; referent de specialitate financiar-contabilitate; contabil etc.), 9.173 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; manipulant mărfuri; agent de vânzări; operator introducere, validare şi prelucrare date; vânzător la domiciliul clientului pe bază de comandă etc), 10.275 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; fierar betonist; confecţioner-asamblor articole din textile; tâmplar universal; sudor etc.), restul de 25.100 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii etc).

În ceea ce priveşte oferta angajatorilor din străinătate, din cele 97 de locuri disponibile, 50 sunt înregistrate în Finlanda, 19 în Norvegia, 15 în Polonia, 11 în Malta şi un loc în Lituania.