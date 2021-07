ANOFM: Peste 22.000 de locuri de muncă, disponibile în țară și 219 în afara granițelor, de la analist sau inginer, la muncitor necalificaț

Angajatorii din ţară oferă 22.619 locuri de muncă la nivel naţional, în această perioadă, în timp ce operatorii economici din Spaţiul Economic European (SEE) pun la dispoziţie, prin intermediul reţelei Eures România, 219 posturi vacante, arată datele publicate, miercuri, de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit Agerpres.

În România, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: lucrător comercial (1.281), muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (1.275), agent de securitate (920), muncitor necalificat în industria confecţiilor (650) şi muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (630).

Totodată, din cele 22.619 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 1.812 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator; inginer în diferite domenii de activitate; analist servicii client; analist financiar; manager proiect etc.), 6.088 persoanelor cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent servicii client; ipsosar (exclusiv restaurator); controlor calitate etc.), 5.453 celor cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; şofer autocamion/maşină de mare tonaj; zidar - rosor - tencuitor; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din tesături, tricotaje, materiale sintetice; sudor etc.), iar restul de 9.266 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; confecţioner cablaje auto; agent de securitate; muncitor necalificat în industria confecţiilor; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet etc.).

Citește și: Președintele Klaus Iohannis face un gest apreciat de ortodocși: Îl decorează pe Patriarhul Daniel



În ceea ce priveşte oferta angajatorilor din SEE, aceştia au 219 locuri de muncă disponibile prin intermediul reţelei Eures România, după cum urmează: în Norvegia - 101 posturi (medic; tâmplar; programator CNC; şef departament de Ştiinţe Fizice Aplicate; operator CNC; dulgher; lucrător în producţia de crabi; maseur terapeut; cercetător principal/ superior; bucătar; brutar; şofer şi asistent bucătărie; muncitor forestier; tinichigiu auto, inginer/ inginer principal/ operator în cadrul

controlului proceselor nucleare; mecanic motociclete; mecanic auto; ortodont; zidar/faianţar; tinichigiu auto), în Olanda (66 locuri de muncă pentru: culegător mere; culegător flori; legumicultor; lucrător în ferma de vaci; culegător ciuperci; culegător căpşuni), în Germania (16 locuri de muncă pentru: lăcătuş mecanic; mecanic de proces - turnare prin injecţie; electrician; şofer profesionist; şofer de camion; tehnician service), în Danemarca (13 posturi pentru: muncitor în producţie (manipulant mărfuri); digital marketing project lead(specialist marketing proiecte digitale); product owner; dezvoltator software full-stack) şi în în Irlanda zece locuri de muncă pentru: şofer vehicul greu de transport marfă.



De asemenea, în Polonia există şapte posturi vacante (operator CNC; lăcătuş; sudor MAG; strungar; şlefuitor), în Finlanda patru locuri de muncă (muncitor în procesarea mâncării, personal curăţenie), respectiv în Malta şi Belgia câte un loc de muncă.