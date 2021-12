Anthony Fauci, descumpănit: 'Nu vom scăpa vreodată de COVID'

Celebrul virusolog american Anthony Fauci, consilier al președintelui Joe Biden, crede că SARS-COV-2 nu va fi vreodată eradicat. Astfel, cetățenii de pe întreg mapamondul vor trebui să se învețe să trăiască cu virusul și eventual, anumite focare de COVID-19.

„Nu vom eradica niciodată acest lucru. Am eradicat doar un virus și acela este variola. Eliminarea poate fi prea aspirațională, pentru că am făcut asta doar cu infecții pentru care am avut o campanie masivă de vaccinare precum poliomielita și rujeola. Chiar dacă nu am eradicat (n.r. – acei viruși) de pe planetă, nu avem cazuri, cu puține excepții, în SUA”, a declarat Fauci.

Pentru că nu va fi eliminat vreodată SARS-COV-2, se va ajunge totuși, la un moment dat în punctul în care virusul nu va mai reprezenta o mare amenințare pentru oameni și astfel, toate activitățile economice și sociale vor putea fi reluate ca înainte, a avertizat Fauci.

„Nu va fi eradicat și probabil că nu va fi eliminat (…) Va fi un nivel scăzut, scăzut, scăzut de infecție, care într-adevăr nu va interfera cu modul nostru de viață, cu economia noastră, cu capacitatea noastră de a ne deplasa în societate, cu capacitatea noastră de a face lucruri în spații interioare închise”, a mai precizat expertul în sănătate, în cadrul unei conferințe de presă.

Fauci a mai precizat că speră, totuși, ca un pas decisiv în controlul crizei COVID să se facă în anul 2022.