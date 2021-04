Antisemitismul și islamofobia pe agenda ONU

Ahmed Shaheed, raportorul special al ONU pe libertate religioasă, a prezentat miercuri, 7 aprilie a.c., într-o ședință de lucru la care au participat experți internaționali în domeniul libertății religioase desfășurată online noile provocări care alimentează antisemitismul și islamofobia la nivel global.

În foarte multe țări, există tensiuni între comunitățile musulmană și evreiască, dar mult decât atât, în cazul ambelor comunități există restricții în ceea ce privește libertatea religioasă.

Raportul Special ONU pe libertate religioasă invită guvernele să adopte politici publice fundamentate cu prioritate în drepturile omului, combaterea discriminării religioase și antisemitismului atât prin legislație, cât și prin practica guvernamentală și mai ales să facă eforturi pentru a reduce gradul de analfabetism religios.

În cel mai recent raport al său (Report on Countering Islamophobia/Anti-Muslim Hatred to Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief) din februarie 2021, Ahmed Shaheed, examinează motivele care duc la ostilitate și violență împotriva evreilor și musulmanilor și a încălcării libertății religioase a acestora. Raportul subliniază faptul că discriminarea, ostilitatea și violența împotriva musulmanilor sunt deseori de natură mixtă (religioasă și etnică) și se răsfrâng mai ales împotriva femeilor.

La această întâlnire de lucru a fost invitat un singur român, Cătălin Raiu, membru al panelului de experți pe libertate religioasă la OSCE. Acesta a apreciat eforturile recente ale Guvernului României în privința combaterii antisemitismului și în special desemnarea deputatului Alexandru Muraru drept reprezentant al Guvernului pentru combaterea antisemitismului și xenofobiei și totodată a deplâns întârzierea autorităților de a desemna un reprezentant național pentru promovarea libertății religioase după modelul SUA, UK și majorității statelor membre ale UE.