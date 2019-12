Antonio Conte, după egalul lui Inter cu Fiorentina: 'Meritam să câștigăm, am jucat ca o echipă matură, am cedat foarte puțin'

Inter Milano s-a încurcat pe "Artemio Franchi". După ce a fost în avantaj începând cu minutul 8, prin reușita lui Borja Valero, Fiorentina a marcat în prelungiri (min. 90+2), iar gruparea nerrazzura a remizat în etapa a 16-a din Serie A, 1-1, fiind egalată la puncte de Juventus, 39, potrivit Mediafax.

Marți 10 decembrie, echipa lui Antonio Conte a suferit pe teren propriu. A pierdut cu Barcelona în ultima etapă din faza grupelor Ligii Campionilor, scor 1-2, și a fost eliminată din competiție. La cinci zile distanță, Inter Milano a suferit din nou. Gruparea nerrazzura nu a reușit să țină de scor și a plecat cu un punct de pe terenul Fiorentinei. Gazdele au punctat pentru 1-1 în minutul 90+2 prin Vlahovic.

"În ultimele trei meciuri, când am jucat împotriva echipelor AS Roma, Barcelona și Fiorentina, cred că am evoluat foarte bine. Ne-am creat multe ocazii de gol. Nu am reușit să marcăm, din contră, am primit goluri și ne pare rău.

Este păcat pentru că eu cred că am avut o apărare bună astăzi (n.red. - duminică, 15 decembrie). Este păcat că am cedat în minutul 91 pe contraatac. Dar acest lucru trebuie să ne determine să muncim și mai mult, să analizăm toate situațiile posibile pentru a ne îmbunătăți. Cred că avem nevoie de multă răbdare.

Meritam să câștigăm, am jucat ca o echipă matură, am cedat foarte puțin", a spus Antonio Conte, la finalul remizei 1-1, cu Fiorentina, potrivit https://sempreinter.com/.

În urma acestui rezultat, Inter Milano a rămas pe primul loc în Serie A, a ajuns la 39 de puncte, la egalitate cu Juventus.