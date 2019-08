Antrenor FC Botoșani, despre meciul cu Viitorul: Nu este cel mai greu meci

Pentru FC Botoşani urmează un nou meci tare în Liga 1, cu FC Viitorul, pe 12 august, de la ora 21:00. iar Marius Croitoru, Cătălin Golofca şi Andrei Patache a prefaţat jocul, potrivit Mediafax.

Marius Croitoru consideră că va fi un meci mai uşor decât a fost cu Gaz Metan Mediaş deoarece Viitorul este o echipă care iese la joc şi nu stă pe două linii în defensivă: "Din punctul meu de vedere, nu este cel mai greu meci. Cel mai greu meci a fost cu Mediaş pentru jucam acasă, veneam după trei rezultate foarte bune. Ne aşteptam ca echipa din Mediaş să facă antijoc, să ne blocheaze. În ciuda acestui fapt, am avut foarte multe ocazii. Cu siguranţă jocul lui Gică nu va avea aceeaşi partitură. Suntem două echipe care avem cel mai frumos joc la ora actuală din România. Îmi doresc din tot sufletul să iasă un spectacol iar cel mai bun să câştige. Va fi un meci de care pe care. Istoricul întâlnirilor directe, acolo ne duce cu gândul. Îmi aduc aminte, 4-4, 2-2. Nu îmi este frică, jucăm împotriva unei echipe formată din tineri şi mergem să jucăm ceea ce antrenăm, un joc pentru atac. Pregătesc meciul să dau gol. Nu am nici cea mai mică teamă că băieţii nu vor respecta”, a spus Marius Croitoru care a studiat foarte mult jocul Viitorului şi care îl are model pe Gică Hagi.

„Gică a schimbat din ceea ce juca echipa acum câţiva ani, a trecut în alt sistem. S-a schimbat şi el puţin. Nu mai e cum l-am cunoscut. Joacă un sistem pe care l-am jucat şi noi când am promovat în Liga 1. Ştiu ce înseamnă. Jucăm împotriva unei echipe care joacă cel mai frumos fotbal din România şi împotriva celui mai mare antrenor pe care îl are România la ora actuală”, a mai spus Croitoru.

Viitorul – FC Botoşani se anunţă un meci spectaculos, în care se vor marca multe goluri. Andrei Patache, fundaşul dreapta al FC Botoşani, spune că va câştiga echipa care va rata mai puţin: "Va fi un meci frumos, două echipe care practică un fotbal foarte bun, pe atac, nu ne punem pe două linii. Care o să rateze mai puţin, o să câştige. Echipele care se deschid, oferă şi spaţii. Cu Mediaş, s-au pus pe două linii şi a fost greu să-i desfacem. Preferam să fie un joc mai deschis. La început de campionat se câştigă punctele, până se aşează echipele, până îşi fac loturile… Unii aşteaptă şi pe finalul campanie de transferuri îşi completează lotul. Noi am făcut o pregătire foarte bună şi se vede. Avem patru meciuri, cu patru adversari dificili, în care nu am pierdut. Am marcat în fiecare meci. Va fi un meci frumos, eu sunt încrezător. Cu siguranţă o să facem un rezultat pozitiv”, a spus Andrei Patache.

Cătălin Golofca spune că toţi jucătorii de la FC Botoşani sunt foarte motivaţi şi că abia aşteaptă meciul cu Viitorul: "Mergem acolo să jucăm fotbal şi să luăm puncte. Viitorul este o echipă bună, agresivă, care joacă fotbal. şi noi avem un început de campionat foarte bun şi suntem încrezători. Eu vreau să luăm cele trei puncte. Va fi un meci greu dar cred că vom avea şi noi multe spaţii. Un teren bun, un adversar care joacă fotbal şi vom avea spaţii. mie mereu mi-au plăcut meciurile cu adversari puternici. Nu mai privim înapoi, nu mai contează ce a fost în sezoanele trecute. Mergem motivaţi să facem un joc bun şi să ne întoarcem cu punct sau puncte”, a spus Cătălin Golofca.

Atacantul botoşănean speră să marcheze cu Viitorul şi să înceapă o nouă serie de meciuri foarte bune: "Suntem mai motivaţi, avem mai multă încredere în noi şi ne bucurăm de fotbal. Sunt sigur că o să-mi intre. Sper să încep acum. Am avut şi Mediaş o ocazie mare pe final, din păcate am ratat. Sper să marchez meciul ăsta”, a mai spus Golofca.